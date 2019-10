Buscarán desaparecidos en predio de Topo Chico

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que ante la petición de familias que han manifestado su inquietud sobre la posibilidad de que personas desaparecidas hayan sido sepultadas en fosas clandestinas dentro del penal de Topo Chico, se realizará la búsqueda de restos humanos dentro del predio de diez hectáreas que ocupó el recién clausurado centro penitenciario.

En vista de lo anterior, "El Bronco" dijo que se postergan hasta que se descarte o confirme dicha posibilidad, las visitas a las instalaciones que se habían anunciado el pasado 30 de septiembre, durante la ceremonia de clausura del mencionado reclusorio.

Durante una gira por el municipio de Escobedo, para poner en marcha obras de infraestructura, Rodríguez Calderón comentó que en dichos trabajos de investigación participarán la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Derechos Humanos, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de Justicia y fuerzas estatales.

"El Bronco" comentó que en la búsqueda de restos humanos se contará con el apoyo de los perros de Protección Civil. "Vamos a buscar que lo que haya ahí lo sepa la sociedad y esto servirá para que la gente que tiene una sospecha de que algo hay ahí, esté tranquila".

Insistió que con estas acciones "se atienden las peticiones de las familias que han mostrado su inquietud ante la desaparición de sus seres queridos". Esta labor, explicó, se realizará a partir de este jueves.

El mandatario estatal señaló, "vamos a meterle la tecnología, vamos a hacer la búsqueda completa, vamos a ver qué hay al interior del penal; vamos a buscar rincón por rincón, lugar por lugar, existe hoy la tecnología para hacerlo".

Expuso, "si hay (cuerpos) pues hay que decirlo y si no hay pues también hay que decir lo que no hay". Sólo una vez que se concluya con la búsqueda de restos humanos, se permitirán las visitas al público, pues "ahorita no podemos permitir las visitas porque luego vamos a provocar que haya otras condiciones".

El gobernador puntualizó, "no se trata de un recorrido turístico, no es turismo, (sino) que la gente vaya y vea el terror que hay al interior y no se atreva un padre de familia a permitir que un hijo cometa un delito". Comentó finalmente, "vamos a aprovechar esta historia para que la sociedad reflexione y cuiden mejor a sus hijos".