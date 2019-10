El ratón que 'atacó' a periodistas en Casa Blanca

El momento ocurrió durante una conferencia de prensa, cuando, algunos de los presentes corrieron tras el roedor y lo intentaron acorralar para atraparlo.

Mientras lo perseguían, otros decidieron grabar y transmitir la odisea en vivo.

Algunos de los periodistas que estuvieron presentes en el accidente, aseguraron que se trataba de uno de los momentos más interesantes que han ocurrido en la Casa Blanca en mucho tiempo.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq