De un 60 a un 70 por ciento de terrenos son irregulares en Monclova

Entre un 60 y un 70 por ciento de los predios por escriturar en Monclova tienen un origen irregular, reveló Jericó Abramo Masso, Secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial en Coahuila, quien citó como ejemplo de esta complejidad legal el Lote 23, donde hay 17 colonias trabadas legalmente.

El funcionario estatal explicó que en esta ciudad la gran mayoría de los predios aún no escriturados fueron vendidos por terceras personas que no entregaron el dinero al propietario, por falsos dueños o por ciudadanos que murieron sin extender el contrato de compra-venta y ahora sus hijos no quieren firmar para liberarlos.