Descarta Sheinbaum agresiones a 'cerco de paz' durante marcha en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó la posibilidad de agresiones contra los servidores públicos que conformarán “el cerco de paz” para resguardar la marcha del 51 aniversario de la masacre de 1968.

En entrevista, luego de izar la bandera a media asta, hacer una guardia de honor ante la estela de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, la mandataria capitalina informó que también resguardarán la marcha dos mil 500 policías, sobre todo mujeres.

“Van a estar en distintos puntos, van a ser sobre todo Ateneas y en todo caso, si hay alguna necesidad, algunos otros elementos, todos van desarmados”, dijo.

Sobre los cercos metálicos y vallas que desde temprano se colocaron en algunas calles como Madero y la Plaza de la Constitución, dijo que son para proteger de actos vandálicos a negocios, templos y áreas patrimoniales.

Informó que desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México seguirá la marcha, cuyo principal contingente se espera partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo capitalino.

Reiteró su llamado a una manifestación pacífica, sin violencia, provocaciones ni agresiones y aseguró que la policía que se desplegará, así como los cinturones de paz, conformados por funcionarios de su gobierno estarán para contener, no para reprimir.

“Hago nuevamente un llamado a que se hagan las movilizaciones en paz, todo en respeto a quien se manifiesta pacíficamente, vamos a hacer este cinturón de paz para evitar alguna provocación y vamos a estar muy atentos. No somos iguales, nosotros no reprimimos”, subrayó.

Recalcó que es voluntaria la participación de los funcionarios de la administración local en estos cercos o llamados cinturones de paz para acompañar la marcha.

“Quien no quiera ir, no va. O sea, no es obligatorio, es un tema voluntario y la mayoría de los funcionarios lo están haciendo con gusto para proteger a los manifestantes, a la ciudad, y reivindicar la democracia y la paz en la ciudad”, señaló.

Sheinbaum Pardo agregó que en general los manifestantes hacen sus movilizaciones en forma pacífica y que quienes han causado disturbios son grupos aislados, además de que en esta ocasión los propios organizadores han solicitado que no haya violencia.