Asegura AMLO que pensiones 'están seguras'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las pensiones de los trabajadores están seguras y no serán utilizadas para financiar algún proyecto del gobierno, además de que no aumentará la edad de jubilación.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa, anunció que se reestructurará el plan de pensiones, para lo cual, durante su gobierno, se llevará a cabo una reforma, “no ahora, porque tenemos que analizarlo bien, y no va a significar afectar a los trabajadores”, enfatizó.

“Decir a los trabajadores que no se preocupen, vamos a cuidar sus ahorros y a buscar que les rindan más. Nosotros los representamos y nos los vamos a perjudicar, vamos a buscar la forma de que tengan un incentivo, una jubilación digna como lo merecen”, indicó López Obrador.

En conferencia de prensa, enfatizó que "no tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno porque no queremos ningún riesgo y sí buscar la manera de llevar a cabo una reforma... Y de una vez lo digo: no va a aumentar la edad de jubilación, para que quede claro", expresó.

El mandatario federal refrenó que en su gobierno no se afectará a los trabajadores en nada, aunque señaló que sí se tiene que buscar un mecanismo de reestructuración de pensiones, de reingeniería financiera, para bajar el costo financiero.

Incluso, aseveró que México enfrenta condiciones económicas favorables y “los empresarios con los que nos estamos reuniendo, los que le saben a esto, están señalando que es un momento importante para México porque las tasas de interés en el mundo están bajas”.

Entonces, abundó, tememos ventajas importantes, se le tiene confianza al gobierno, saben los banqueros internacionales, los financieros de que hay un verdadero Estado de Derecho, que el gobierno cumple con sus compromisos, aunque “algunos ya se les olvidó porque luego se ponen a pelear y se obnubilan”.

En ese sentido, López Obrador recordó que al inicio de su gobierno, tras la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, se hicieron varios compromisos “y cumplimos al 100 por ciento. Todo, no se le quedó a deber a nadie y lo que ofrecemos se cumple. Lo saben los financieros, hay confianza en México”.

Por otra parte, reiteró su confianza en que se aprobará el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en los congresos de ambas naciones, como ya lo hizo nuestro país. Ello, independientemente de la situación que se vive en l unión americana, “tengo información que los dos partidos (Demócrata y Republicado), ven con buenos ojos que se apruebe”.

Comentó que la aprobación del Tratado se dará independientemente de sus diferencias políticas y económicas, porque representa grandes beneficios para la economía de las tres naciones. “Todo eso ayuda que haya una actitud favorable y positiva para México y vamos a seguir manteniendo a esto”, concluyó.