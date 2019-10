Hombre se deshace de un tatuaje con un rallador de queso

Tras hacerse un tatuaje, un hombre se lo borró con ayuda de un utensilio de cocina debido a que deseaba ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Anécdota que se ha vuelto viral en la red.

El usuario Matías Acosta en Twitter, fue quien compartió la experiencia de su amigo, un joven de 21 años y residente de Argentina.

Según dijo Matías en las publicaciones, su amigo se hizo el tatuaje en el brazo derecho, sin embargo, a los 10 días decidió que quería quitárselo pues ya no le gustaba y tenía deseos de formar parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

"Un amigo se tatuó y como no le gustó el tatuaje se lo sacó con un rallador de queso. Sí, un rallador de queso", añadió el chico en el post.

En el tuit además compartió fotografías de su amigo donde se le ve con el tatuaje y en otras después de ser borrado con un rallador de queso.

Un amigo se tatuó y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso pic.twitter.com/1tHObPVvaq — Matías (@_Matycosta) October 1, 2019

"Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años", dijo en un comentario el chico.

