Importa e impacta en México lo que acontece en el mundo

En esta columna hemos venido analizado distintos temas internacionales y cómo algunos asuntos y acontecimientos mundiales, que podrían, quizás, parecernos ajenos, tienen impactos cada vez más notables para México. Resulta necesario y oportuno contribuir desde la opinión pública a una mejor comprehensión de la dimensión externa de nuestros desafíos. Nuestro objetivo ha sido aportar reflexiones e información sobre las implicaciones geopolíticas que tiene, tanto para México como para los mexicanos, lo que sucede más allá de nuestras fronteras, en un mundo globalizado del que somos parte, cada día más interconectado, complejo, incierto e interdependiente; en medio de un sistema internacional multidimensional que se reconforma, con avances y retrocesos acelerados. Tal propósito conlleva, por consiguiente, entender, también, cómo las decisiones y las acciones de los gobiernos, empresas, organizaciones, e incluso las que cada uno de nosotros como individuos, importan tanto dentro de nuestro país como en el entramado de nuestras relaciones exteriores, teniendo repercusiones en el mundo. Al respecto, prestémosle atención a lo ocurrido en días pasados. Detengámonos por un momento en los recientes ataques con drones a instalaciones petroleras en Arabia Saudita y veamos algunas de sus secuelas; o hagamos un apunte sobre la participación del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al frente de una delegación, la semana pasada, en la Asamblea General de las Naciones Unidas o pongamos en contexto el ataque a un centro comercial en El Paso Texas, ocurrido el 3 de agosto, en el que resultaron víctimas mortales más de 20 mexicanos, una tragedia que no debió haber ocurrido y las acciones colectivas para combatir el terrorismo y los discursos de odio.

Como consecuencia de los ataques del 14 de septiembre a las principales instalaciones petroleras sauditas, el mayor exportador de petróleo del mundo debió reducir su producción a la mitad, por algunos días, provocando la mayor caída en la historia e incidiendo negativamente en el 6 % del suministro mundial. Estos ataques, además de escalar aún más las tensiones en una región estratégica para la seguridad energética mundial, ante los señalamientos de una presunta responsabilidad por parte de Irán, -país que a su vez enfrenta con la reimposición de sanciones internacionales, serias dificultades para colocar sus exportaciones petroleras- provocaron, asimismo, que el precio del petróleo Brent, de referencia, se incrementara en casi un 20%, alcanzando los 71.95 dólares por barril. Por ende, el crudo mexicano pasó de 56.54 a 65.83 dólares por barril, generando para México (el 13º productor de petróleo en el mundo) un ingreso adicional diario de 11 millones de dólares. Los ataques contra la infraestructura petrolera del reino saudita merecieron una sucinta condena pública de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Sin embargo, como bien señalara la senadora Vanessa Rubio Márquez en un artículo reciente, la evaluación de los posibles escenarios de riesgo y el análisis de los mercados petroleros son tareas particularmente complejas que deben tomar en cuenta diversas cuestiones y dimensiones y no sólo estimar el alza o baja coyuntural de los precios. La secuela de sucesos en Golfo confirma la tendencia actual de desaceleración económica: la de un incremento en los precios de los bienes a nivel global y un aumento de la inflación en el mundo; lo que inevitablemente incidirá en las decisiones de la política económica de México y podría afectar el flujo de las inversiones nacionales y extranjeras y los presupuestos gubernamentales.

Si bien habrá que observar con cuidado y prudencia cómo evoluciona la situación petrolera en el mediano y largo plazos, prestándole atención a una posible escalada de tensiones, no podemos darnos el lujo de permanecer como meros testigos de los acontecimientos mundiales sin participar. La presencia no basta. México requiere elevar el nivel de análisis geopolítico y las capacidades institucionales de preparación técnica, de generación de conocimientos y de coordinación para poder actuar y tomar posiciones en diversos foros internacionales, máxime que los sucesos que constituyen riesgos o amenazas para la paz y la seguridad internacionales están en la agenda del Consejo de Seguridad, órgano al que aspiramos a ser electos el próximo año, como se cabildeó en múltiples reuniones y hizo patente el discurso del Canciller Ebrard. Participar demanda planeación, congruencia y firmeza. Por ello, no obstante que somos un país con cuantiosos recursos mineros, con una importantísima industria minera y una intensa actividad extractiva internacional, resulta incompresible por incongruente que México no sea aún parte de la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos, con Estados Unidos a la cabeza, en la que participan países claves para nuestros intereses como Australia, Canadá, Chile y Perú, o que no hayamos aspirado, al menos, a participar en la reunión de la semana pasada.

Que bueno que el gobierno mexicano decidió sumar esfuerzos con el llamado a la "Acción de Christchurch", que compromete a gobiernos, organizaciones internacionales y las empresas globales para prevenir y combatir el uso de Internet por individuos o grupos terroristas, incluida la difusión de contenidos que atenten contra las personas, comunidades y países, inciten a la xenofobia, promuevan la radicalización extrema, defiendan ideologías racistas o hagan apología de la violencia. Combatir en el ciberespacio el supremacismo, con pleno respeto a la libertad de expresión, es un acto de congruencia después de lo ocurrido en El Paso, pero exigirá un trabajo tenaz, definiciones claras y posturas firmes para lograr una actuación responsable, eficaz y coordinada, en lo interno y lo externo.