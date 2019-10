Músicos de jazz realizarán una exploración sonora

Este jueves 3 de octubre, los jazzístas laguneros Alberto Robledo (saxofonista), Omar Padilla (guitarrista) y Fernando Palacios (baterista), tendrán una sesión de experimentación sonora en el recinto cultural Tumbao. Será la tercera ocasión en que los artistas se aventurarán a descubrirse a sí mismos en la incógnita del sonido.

"Hemos tratado de hacer música en la forma más libre que se pueda. En esos conciertos de exploraciones sonoras lo que hacemos es: llegamos y el concierto completo es improvisar. No hay temas preestablecidos ni acuerdos desde antes. Llegamos y tocamos lo que tenga que pasar. Estos conciertos son bien únicos porque el público siempre es diferente, el lugar es diferente, nuestro estado es distinto todos los días. Eso hace que estos conciertos sean muy únicos cada uno", comenta Alberto Robledo.

El saxofonista también describió que, durante sus presentaciones, la conversación musical que mantienen es similar a la que se tiene con "cualquier amigo que te topas en la calle". De sus instrumentos surge un diálogo no planeado. No se sabe qué tema se tratará. Los músicos se adentran en un estado sensible en el que uno de ellos empieza a tocar y los demás se acoplan a esa "especie de plática".

"Es difícil llevarlo a cabo porque se requiere mucho oído. Se requiere mucha concentración. Nuestra idea es que el público se vaya con un buen sabor de boca".

La propuesta puede tornarse difícil y poco digerible, pues los instrumentistas se despojan del miedo y son guiados hasta donde les lleve la música.

"A veces nos lleva muy lejos, nos quedamos en una onda muy atmosférica. Casi siempre es una sorpresa lo que pasará".