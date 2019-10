'Arrestan' a perico en Holanda por cometer un crimen junto a su dueño

Un periquito fue arrestado junto a su dueño después de ser señalados por la policía neerlandesa como sospechosos de cometer un crimen.

El suceso ocurrió en la ciudad de Utrecht, en Holanda, cuando un hombre que era acompañado por su mascota fue detenido por presunto robo en tiendas departamentales.

Tras la detención de ambos, las autoridades compartieron a través de su cuenta oficial en Instagram la fotografía de perico encerrado en una celda con unas rebanadas de pan y un recipiente con agua.

Tiempo después los oficiales dieron a conocer que el hombre y su mascota fueron puestos en libertad, según lo señalaron en la publicación de la red social.

"Hola, este pájaro estaba en el hombro del ladrón que arrestamos por robar una tienda. No tenemos una jaula, así que este pájaro no tiene otro lugar donde quedarse que en una celda. Su dueño estuvo de acuerdo con esto. Cuando el dueño fue liberado poco después, el pájaro lo acompañó. El pájaro no ha sido interrogado y, hasta donde sabemos, no es culpable ni tiene cargos", agregaron.