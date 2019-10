Un estudiante gay se convierte en reina del baile escolar

Su nombre es Brandon Allen, estudiante de White Station High School, ubicada en Mephis, Tenennssee, EU, quien se dice pertenecer a la comunidad LGBT.

La coronación se llevó a cabo durante la noche del viernes pasado, en el evento de 'Rey y reina de bienvenida', donde Allen lució un elegante vestido dorado y una tiara que hacía juego con el atuendo.

Autoridades del plantel educativo comentaron que se encontraban sumamente orgullosos de apoyar a sus estudiantes por igual. También se pidió respeto para sus participantes.

"El Distrito se compromete a garantizar un ambiente escolar positivo y respetuoso donde todos sean tratados con dignidad. 'La reina y el rey de bienvenida' es una tradición basada 100% en los votos de los estudiantes. Como Superintendente, apoyo la voz y expresión de los estudiantes", Comentó Joris M. Ray, superintendente de las Escuelas del Condado de Shelby en Memphis.

Regarding @SpartansWSHS Homecoming: Shelby County Schools policy prohibits discrimination, and the District is committed to ensuring a positive and respectful school environment where everyone is treated with dignity. Homecoming queen and king is a tradition...