Carrito fuera de control desata el caos en aeropuerto

Se desconoce, recoge el sitio Gizmodo, el motivo por el que el carrito, que se usa para subir provisiones de comida y bebida a los aviones, estaba fuera de control, moviéndose en círculos, próximo a golpear una aeronave.

Pasajeros en la sala de embarque filmaron el momento en que un operador de equipajes finalmente choca su vehículo contra el carrito de catering, hasta volcarlo.

Uno de los testigos, Kevin Klauer, compartió el clip en redes, donde se hizo viral.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz