VIDEO: Atleta cae de cabeza en salto de pértiga

Los hechos tuvieron lugar en Catar, durante el domingo en el Campeonato Mundial de la IAAF, cuando Angelica Bengtsson, de 26 años, realizaba el salto con garrocha a 4,80 metros. Informan medios nacionales

Justo cuando Angelica iniciaba con el salto, la pértiga terminó por romperse provocando que la joven cayera de cabeza sobre el piso.

Afortunadamente la chica resultó ilesa, incluso se aprecia en el video que se pone de pie por su propia cuenta para dirigirse al público y señalarles que se encuentra bien.

Finalmente Bengtsson tuvo que repetir el salto, consiguiendo superarlo con facilidad y obteniendo el sexto lugar dentro de la competencia.

Angelica Bengtsson’s eventful evening in the pole vault at the #WorldAthleticsChamps! pic.twitter.com/jeizjYW6E7