Ante violencia, ofrecen cursos de defensa personal a mujeres en CDMX

En lo que va de la presente administración 15 mil 754 mujeres han sido víctima de violencia de género, motivo por el que las alcaldías e institutos políticos decidieron contratar instructores para dar cursos de defensa personal, con la finalidad de que sepan cómo defenderse ante un ataque en el transporte público, la calle o en el propio hogar, espacios donde en mayor medida se les agrede.

Una de las alcaldías que impulsó estas acciones es la de Azcapotzalco, cuyo titular, Vidal Llerenas, publicó recientemente en la Gaceta Oficial la contratación de maestros para capacitar a por lo menos 210 mujeres, en lo que falta del año. De acuerdo con las autoridades locales, destinarán 200 mil pesos de su presupuesto para este tema.

En agosto pasado, cuatro policías, presuntamente, estuvieron implicados en la violación de una menor de 17 años en Azcapotzalco, tras este acto diversas manifestaciones fueron el inició para que un grupo de feministas solicitara al Gobierno capitalino más medidas de seguridad contra la violencia de género que hasta el momento se han estado presentado.

Hoy la intención es fomentar el respeto hacia este sector de la población, pero también que tengan los elementos para defenderse. Las mujeres interesadas en participar en la acción institucional deben presentar en original una identificación con fotografía que acredite su residencia en Azcapotzalco, que estudie o trabaje en la demarcación. Posteriormente tomarán diversas clases para la defensa personal.

La violencia de género ha desatado una serie de movilizaciones y protestas en la capital del país, donde de enero al 31 de agosto se han registrado 33 feminicidios, ubicando a la capital del país en la quinta entidad con mayor incidencia a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Karen Quiroga Anguiano, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es otra de las que está promoviendo los cursos de defensa personal a través de la organización Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Respeto (MUJER).

"El programa de defensa personal no busca generar violencia, sino poder salir de ella. ¿Cómo hacerlo? Con técnica. Cuando un hombre te toma por atrás del cabello y te sorprende, pues piensas que no te puedes mover o cuando tienes a alguien encima de ti a punto de concretar una violación piensas que no podrás salir de ello y lo que buscamos es que salgan de esa situación de violencia", afirmó.

Los talleres duran dos o tres horas y se imparten en espacios públicos o particulares, ya que las mujeres interesadas pueden formar grupos con amigas o familiares y se les envía al instructor al lugar donde se encuentran. La organización dice que a la fecha ha destinado alrededor de 38 mil pesos para financiar los talleres

"Son 300 mujeres las que aproximadamente hemos capacitado en un lapso de dos meses, en diversas alcaldías como Álvaro Obregón, Iztapalapa y Benito Juárez", refiere la dirigente colegiada del sol azteca, quien destaca que en algunos casos han acudido al Estado de México, entidad que también se encuentra dentro del top 5 en la comisión de delitos de violencia de género.

El portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, de enero a septiembre de este año, cuenta con el registro de 97 homicidios dolosos de mujeres con arma de fuego, 144 víctimas por lesiones intencionales con arma de fuego, 87 por lesiones intencionales por arma blanca, 591 víctimas por privación de la libertad, 2 mil 321 mujeres víctimas de abuso sexual, 557 por acoso, 16 por tortura y 11 mil 908 por violencia familiar.

De acuerdo con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público a las mujeres se considera violencia de género.

Bajo el rayo del sol, Gloria, de 47 años de edad, una mujer de cerca de 1.60 metros, vestida con pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis, sacó su enojo y el hartazgo por las agresiones que sufren las mujeres e hizo su mayor esfuerzo para aprender alguna llave o golpe para dejar noqueado a un agresor.

Patadas directas en la zona genital masculina, codazos para paralizar, empujones para dejar tendido en el suelo al agresor, así como dar golpes para aturdir a los posibles atacantes, en caso de que las sorprendan en las calles o transporte público rumbo a sus casas y trabajos, son algunos de los movimiento que practican las mujeres que acuden al Faro del Saber en la colonia Escandón, alcaldía de Miguel Hidalgo.

María Gloria, así como cientos de jóvenes ha sido víctima de acoso. Recuerda que en el Metro tuvo que dar un golpe a un hombre que tocó de manera "vulgar" sus glúteos, dejando al atacante tirado en el suelo, detalló que su reacción fue por impotencia y enojo, ya que los demás pasajeros sólo se quedaron mirando.

Marlene, de 24 años de edad, una joven de 1.75 metros de altura, quien ya había tomado clases particulares en una academia de artes marciales dice que quiere "aprender más, ya que por fortuna pude librarme de una tentativa de violación, incluso feminicidio. Creo que el Gobierno debería crear estos cursos en las dependencias".

Las mujeres repiten una y otra vez los movimientos que les pide el instructor Alejandro Olmedo, entrenador de MUJER, quien considera que todas pueden defenderse de un ataque sexual y evitar sumarse a las estadísticas de víctimas de violencia de género.