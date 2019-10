Se buscarán los medicamentos para evitar desabasto: Cofepris

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá a buscar los medicamentos que sean necesarios a fin de evitar desabastos aseguró José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y adelantó que el próximo lunes, Grupo PISA recibirá una verificación en su planta de la Ciudad de México para saber si ya puede producir metotrexato.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud en el Senado de la República, el comisionado resaltó que la 4T no se detendrá en su búsqueda por obtener los mejores medicamentos, sin importar si deben salir al extranjero para conseguirlos.

"No es darle un trato diferente al a industria nacional, sino solucionar desabasto de medicamentos, si no hay equis fármaco, si no se produce por alguna razón, entonces saldremos a buscarlo a donde sea porque tenemos recursos que nos da la ley, pero claro que checaremos la calidad de lo que se adquiere porque es muy importante".

Luego de ser cuestionado por el papel que jugó la Cofepris en el desabasto del fármaco metotrexato para atender a pacientes con cáncer, el funcionario señaló que la secretaría de Salud tiene la facultad de importar medicamentos sin violentar la ley.

"El metotrexato se obtuvo de Francia y se está checando en los laboratorios, reitero que si no tenemos medicamento acá por equis circunstancia, debemos salir. El artículo 132, indica que la Secretaría de Salud podrá otorgar permiso para importar un fármaco si no cuenta con registro sanitario en caso de una contingencia, por política sanitaria, con fines de investigación o pruebas y no hemos alterado o violado la ley en los procesos para comprar medicamentos que aquí las claves están vacías o los laboratorios no lo fabrican", puntualizó.