Iglesia independiente pide a diputados no votar a favor del aborto

Integrantes de la Congregación de los Siervos Reparadores del Divino Corazón en el estado de Hidalgo, entregaron este día a los diputados locales una carta firmada por un centenar de feligreses para que no voten a favor la iniciativa para despenalizar el aborto.

El obispo de esta iglesia católica independiente, Noe Díaz Vieyra, acompañado del padre Eduardo Alonso González, acudieron al congreso local donde entregaron la misiva, en la que se puede leer: "Estimados señores, me dirijo a ustedes en mi calidad de obispo titular de la Congregación de los Siervos Reparadores del Divino Corazón, para invitarles a reflexionar sobre la gran responsabilidad que tienen en sus personas al emitir su voto para la aprobación o no de la legalización del aborto en el estado de Hidalgo, haciéndoles un respetuoso llamado a no aprobar la legislación".

Así también en esta carta se señalan las reglas de Dios en la cual indican: "la promoción o la participación en un aborto lleva a la excomunión Latae Sententiae (pena ya impuesta), de sentencia es decir sin que nadie lo informe o ponga por escrito nos hace merecedores del infierno".

La carta fue presentada durante la homilía del fin de semana y fue firmada por los integrantes de esta iglesia, ya que se prevé que mañana se determine en comisiones si el jueves se vota la iniciativa en el pleno.

Aseveraron que la excomunión sería para aquellos legisladores que voten a favor esta iniciativa, ya que consideran que la solución a los embarazos no deseados no es matar a los niños, sino que se debe legislar para que el estado los acoja como un grupo desvalido y después darlos en adopción.

La solución "facilona" del aborto sólo promueve la promiscuidad en nuestra sociedad, sobre todo entre los más jóvenes que de por sí están inmersos en una cultura narcisista, ególatra y hedonista, señalaron.

La familia, dijeron, es el núcleo y cimiento de la sociedad ese lugar donde los nuevos ciudadanos se forman en el amor, el civismo y la moralidad.

En esta entidad se prevé que sea el jueves como se vote la iniciativa a favor del aborto. En esta entidad se tienen tres iniciativas a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo las cuales son respaldadas por el PRD, Morena, PESH.