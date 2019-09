Evitarán violencia en marcha del 2 de octubre en CDMX

De cara al 51 Aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre, en Tlatelolco, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno no reprimirá las movilizaciones sociales ni caerá en provocaciones durante la marcha del próximo miércoles, aunque habrá fuerte vigilancia a lo largo del recorrido.

Llamó a la población para que apoyen el plan que llevará a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para que se realicen “cordones” ciudadanos que eviten infiltrados y aclaro que sí habrá vigilancia para los ciudadanos, los comercios y los edificios históricos.

“Yo espero que se piense bien, nosotros no vamos a perder la cabeza. No somos iguales y es mejor actuar de manera responsable, que hay muchas formas de transformar. Si consideran que es malo lo que estamos haciendo, entonces, a trabajar las comunidades”, mencionó en la conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional.

Entonces, “vamos a tener vigilancia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar. Están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir”, indicó, al fustigar los actos vandálicos que, dijo, no son actitudes de izquierda sino de derecha.

El mandatario federal resaltó que quien participa en hechos de violencia no puede estar a favor del pueblo, sino de la opresión y el autoritarismo. “Incluso, están a favor de los explotadores, los que participan en actos de violencia. Le están haciendo el juego a los conservadores y no vamos nosotros a caer en esta provocación”.

Sobre el pasamontaña que utilizan los pseudoanarquistas durante las marchas, refirió que el Gobierno de la Ciudad de México tiene listo un plan; “eso vamos a ver cómo lo instrumenta el gobierno de la ciudad que tiene todo nuestro apoyo”.

El presidente López Obrador refirió que, en ocasiones, son menos de un centenar las personas que realizan todo tipo de provocaciones en las marchas, “unos muy informados, otros ideologizados en extremo -que es cuando los extremos se tocan-. Yo espero que haya una reflexión sobre esto, un debate, en el caso de que se trate de grupos con una ideología”.

Observó que lo que buscan esos grupos nada tienen que ver con el anarquismo, sino que buscan la atención de los medios de comunicación, pues quien destruye una librería, “el que quema, tampoco porque causa daño a otro ser humano, tampoco puede ser considerado anarquista”.

De lo que se trata, abundó, "es que todos ayudemos, porque la gente no quiere violencia. Hay mucha molestia por esas actitudes. Yo les pregunto: Si quisieran hacer la Revolución, ¿Con quién la van hacer si no van a tener bases con esas actitudes, porque incluso hasta para una guerrilla se requiere de elementos … de un número determinado de guerrilleros y el respaldo y de la simpatía” de todos.

Por ello, quien comete actos vandálicos y se echa al pueblo encima, no tiene ningún propósito. “Eso no es ser revolucionario, ¡Para nada! Además, un revolucionario es el que quiere cambiar un régimen de opresión, de injusticias y privilegios; el que busca una transformación y hay formas de transformar: por la vía violenta, por las armas y por la vía pacífica.

López Obrador agregó que la Cuarta Transformación de la vida pública nacional optó por la vía pacífica para transformar. “El que no se propone transformar, no tiene ni una justificación, porque hay quienes no se proponen transformar, pero, por lo menos, se dedican al análisis de la realidad”.