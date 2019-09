Nuestro Recomendado

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, quien forma parte del cartel del Corona Capital que se llevará a cabo en noviembre próximo en esta ciudad, confirmó su regreso a México para 2020.

La artista de 17 años anunció mediante sus redes sociales, la gira mundial que emprenderá como parte de la promoción de su álbum debut When we all fall asleep, where do we go?. Su Where do we go?

world tour comenzará el 9 de marzo en Miami, y, tras recorrer gran parte de Estados Unidos, llegará en mayo a México, donde ofrecerá presentaciones en la Arena VFG de Guadalajara (25) y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (27).

Antes de iniciar esa gira mundial, la artista llegará en noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del festival anual de rock y música alternativa, Corona Capital.

Éxitos como Ocean eyes, Bad guy y You should see me in a crown y su más reciente sencillo All the good girls go to hell, resonarán en un espectáculo en el que además hace un llamado a la acción sobre el cambio climático.

Para su tour se asoció con la organización sin fines de lucro REVERB en busca de crear y fomentar un ambiente eco-consciente, por lo que permitirá entrar a sus conciertos con botellas rellenables para agua y colocará estaciones para los asistentes.

De acuerdo con un comunicado, los popotes no serán permitidos y un “Billie Eilish EcoQuiosco” estará disponible en cada concierto, para que los fans se acerquen y conozcan más sobre cómo pueden ayudar a combatir el cambio climático.

Tras su paso por México, Billie continuará su gira por Latinoamérica, en países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y para julio tocará el turno de Europa, donde tiene programados conciertos en España, Portugal, Holanda, Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Cabe mencionar que la joven cantante, Billie Eilish, adquirió fama como artista cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.

Según datos de la RIAA, a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con Disco de Platino.