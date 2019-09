Extenderán Sembrando Vida a la Sierra Tarahumara

Para abatir la pobreza de los habitantes y cuidar el medio ambiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el programa Sembrando Vida se aplicará en toda la Sierra Tarahumara, por lo que se contratarán a 20 mil personas para que planten 50 mil hectáreas en esa zona.

Al visitar el Hospital Rural de San Juanito, y tras las protestas que realizaron rarámuris para exigir apoyos de programas del gobierno federal en sus comunidades, el mandatario señaló que al principio pensó en sólo apoyar en la siembra de 25 mil hectáreas y generar 10 mil empleos, pero debido a la necesidad de la sierra, este apoyo será el doble.

"Ayer [sábado] me comprometí con el gobernador Javier Corral a que aquí, en toda la tarahumara se aplique el programa Sembrando Vida. Ya inició [el programa], pero en el sureste y en el norte sólo en Durango, pero se va a ampliar a Sinaloa, a Chihuahua, en el caso del norte.

"Vamos a empezar con 25 mil hectáreas, 10 mil empleos; pero como estoy sintiendo la necesidad que es muy grande la tarahumara, mucha pobreza y mucha necesidad de mantener el bosque, de reforestar, que es fundamental cuidar la naturaleza, el medio ambiente, aquí quiero comprometerme con Javier (Corral) de que no van a ser 25 mil hectáreas, van a ser 50 mil hectáreas para 20 mil empleos", indicó el mandatario.

Acompañado del gobernador Javier Corral, López Obrador detalló que el programa no se trata de empleo temporal, sino un trabajo permanente, en el que se están cultivando parcelas de campesinos "sean comunales, ejidales o pequeñas propiedades; se les entregan los árboles, y se les da el jornal, se les paga para que siembren"

"Miren la importancia que tiene este programa: 50 mil hectáreas, 20 mil empleos. Se puede promover y hay que seguirlo haciendo. Que vengan las maquiladoras, pero llega una maquiladora grande, grande, grande, ¿cuántos empleos genera?, cuando mucho 2 mil empleos; acá estamos hablando de que en 50 mil hectáreas, 20 mil empleos"

Señaló que promover este programa tiene también el propósito de mantener a los jóvenes vinculados a sus comunidades.

"Lo que queremos es que el mexicano ya no tenga que abandonar sus comunidades, sus pueblos, sus familias, que el que se quiera ir a buscarse la vida a otra parte, lo haga por gusto no por necesidad, pero que haya trabajo donde nació, que pueda ser feliz donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, que la migración sea opcional, no forzada. Por eso este programa es importantísimo. Como su nombre lo dice, lo indica, "Sembrando Vida" ", agregó.