Cesan a funcionario por supuesto acoso sexual

El alcalde de este municipio del oriente del Estado, Mario González González, informó en sus redes sociales que separó de su cargo a Manuel Arceo Rodríguez, quien se desempeñaba como director de Protección Civil, por acusaciones en su contra de supuesto acoso sexual.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) levantó una queja toda vez que Lirio Cárdenas López, de 23 años, denunció al director por presunto acoso sexual.

La joven relató que el funcionario le habría hecho proposiciones de índole sexual, pero al no aceptar, estuvo hostigándola e incluso la cambio varias veces de su área de trabajo.

El presidente Municipal informó en sus redes sociales el cese del funcionario ante las acusaciones en su contra.

El edil escribió: "Ante las graves acusaciones que involucran al C. Manuel Arceo Rodríguez, director de Protección Civil Municipal, he decidido separarlo de su cargo. Lo anterior para no entorpecer las investigaciones que pudieran generarse para el total esclarecimiento de los hechos.

"Al mismo tiempo, he instruido puntualmente al departamento jurídico que se avoque a una investigación interna. Lo reitero, en mi gobierno cero tolerancia a conductas indebida", ratifico el edil.

Además el departamento jurídico iniciará una averiguación al interior para documentar los hechos y abrir una carpeta de investigación.