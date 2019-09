DICHOS DE SOR JUANA

NO CUMPLEN AÑOS

TODOS AQUÉLLOS QUE

CUMPLEN AÑOS

Lo primero que se puede pensar al leer el adagio de Sor Juana arriba citado es que se refiere, o mejor, se puede referir a quienes no han vivido de tal manera que se pueda decir que cumplieron. Aquí la palabra cumplir tiene el sentido de satisfacer lo que se espera de alguien; alguien ha cumplido cuando ha satisfecho lo que de él se esperaba. La Americana Fénix en este adagio juega con la posibilidad de la doble interpretación porque ciertamente todos cumplen años, mas no todos los que cumplen años son cumplidos.

Para abundar en el sentido de cumplir como haber respondido bien a lo que se esperaba de alguien basta recordar que en las escuelas y en los lugares de trabajo se usa con frecuencia la palabra cumplir con el significado de corresponder a las expectativas, de modo que se dice que tal alumno o tal trabajador es cumplido. Así que jugando con la idea del adagio se puede decir que sólo cumplen años quienes durante años cumplieron con lo que de ellos se esperaba. Las ondulaciones del pensamiento barroco de Sor Juana invitan a jugar con los equívocos y a disfrutar el caer en sus trampas lingüísticas.

La Americana Fénix escribió muchos poemas -y otros textos literarios, como las loas- para celebrar los cumpleaños de los virreyes y sus familias, éste es uno de ellos. Por ser un regalo que la Décima Musa entrega al gobernante se entiende que el romance sea laudatorio. Por ello queda implícito en los versos el reconocimiento elogioso de que el virrey sí ha cumplido. Conviene leer la cuarteta completa en la que aparece el adagio: "Años cumplís y no es poco / el cumplirlos pues es llano / que no cumplen años todos / aquellos que cumplen años". Así que Sor Juana dice: "no cumplen años todos / aquellos que cumplen años".