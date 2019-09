El trazo mordaz de Caleon

En su adolescencia descubrió al lápiz como un medio de denuncia y expresión, el pequeño Caleon iba forjando su trazo mordaz y soltaba la mano entre hojas en blanco que se traducían en caricaturas e historietas con trasfondo. En esa misma época, también descubrió que había pocos espacios que pudieran publicar su trabajo.

Sólo una revista llamada Artefacto apostó por los trazos de Israel Campos de León, hoy conocido en el mundo de la caricatura como Caleon.

Es lagunero y actualmente dos de sus caricaturas se encuentran compitiendo en certámenes a nivel internacional, una en Colombia y otra en Italia. Campos de León refiere que fue la vida la que lo orilló a dedicarse a contar la realidad por medio de dibujos, aunque la idea inicial era estudiar Ciencias Políticas y Sociales, nunca pudo desvincularse de poder del lápiz. Y con su punta bien afilada Caleon comenzó su carrera como caricaturista y encarriló su estilo a una crítica política y social.

"Mi fuerte es el cartón editorial, trabajé para Sin Embargo MX por casi tres años. Así mismo estuve en una revista política que se llama Gobiernos México. En Sin Embargo yo me salí, me corrí solo, renuncié porque hice el cartón editorial sobre Peña Nieto y Odebrecht y me lo censuraron. [...] era Peña Nieto jalándose una tanga que es Odebrecht y se llamaba Tanga brasileña".

Caleon tuvo que salir de su tierra porque en su apreciación, los medios locales o espacios en donde pudiera encontrar lugar su trabajo, ya tenían muy colocados a sus caricaturistas y era difícil hacerse un campo en el mundo editorial.

Por ello viajó a la Ciudad de México a probar suerte, aunque también, refiere, se topó con ese comportamiento. Escenario que no lo desanimó y con apoyo de su esposa continúo forjando su futuro dentro de la caricatura.

Luego, llegaron los concursos de caricatura a nivel nacional, una oportunidad que encontró para visualizar su trabajo y comenzar a ser reconocido, llevándose varias distinciones.

"Me metí a uno aquí en México que se llamó Línea de Fuego de Cartón Club, que el director es Ángel Boligan y que quedo en los finalistas de toda América Latina [...] de ahí en adelante dije 'bueno, si ya me pusieron ahí entre puros renombrados' ¿Por qué rayos no me meto a los internacionales? Pues, algo he de tener. Y que me meten al de Colombia y que me ponen en los finalistas y dije 'órale'. Y que me meto a uno de Italia con temáticas de robots y que me quedo en los finalistas también".

Noticartún es el certamen de Colombia, en donde quedó como finalista junto con otros dos Mexicanos, así representa al norte del país al ser originario de Torreón.

Y en Italia el caricaturista lagunero fue seleccionado en I am not robot, en donde su propuesta fue un dibujo de unas niñas saliendo de unas máquinas.

"Para Colombia hice un homenaje a un caricaturista que en paz descanse, que le decían el Cóndor".

Para Israel Campos "la virtud de un caricaturista político es que cuando la gente vea un trazo diga 'este es de Caleon'".

Describe su estilo como agresivo, fuerte y muy directo cuando tiene que serlo.

"Por ejemplo en temas de amor y paz o libertad trato de echar mano de la ilustración infantil, que es lo que me piden mucho y pues lo meto. Cuando meten temas políticos, si soy muy agresivo y de hecho a muchos no les agrada mi estilo".

Para Caleon, la caricatura ha resultado fundamental a lo largo de la historia para dejar registro de la realidad.

"Si nosotros comprendiéramos el papel histórico que en este momento debemos tomar, haríamos un trabajo de muchísima calidad, en cuanto a crítica y en cuanto a la técnica".

Sobre esto cuestiona el trabajo que realizan los nuevos caricaturistas al realizar trazos sólo para obtener reacciones a través de redes sociales y no para realizar una crítica de la realidad que se vive.