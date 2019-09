AMLO dice que se acabó el bandidaje en el gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay "negocio jugoso" que se haga sin el visto bueno del Presidente de la República y afirmó que en las administraciones pasadas los gobernantes "no tenían 'llenadera', robaban mucho".

Al visitar la comunidad del Hospital Rural de Guachochi, en su segundo día de gira por el norte del país, el mandatario, acompañado del gobernador Javier Corral, señaló que con el gobierno que encabeza "se acabó el bandidaje".

"Nada de que el presidente no sabe, no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente".

"Si hacen una transa grande, grande, es porque el presidente se enteró y es lo mismo en los estados, si hay un negocio jugoso es porque el gobernador lo permitió".

Al señalar que en su gobierno no se permite la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los negocios más jugosos y que se hacían al amparo del poder, llevaban el visto bueno del jefe del Ejecutivo Federal

Afirmó que en los sexenios pasados "no tenían llenadera, robaban mucho, (pero) ya se acabo el bandidaje y vamos a acabar con la corrupción, vamos a desterrarla".

Con una "koyera" -banda en la cabeza tradicional de los raramuris que le fue entregada en una ceremonia a su llegada a las instalaciones médicas- López Obrador apuntó que con las acciones que ha emprendido su gobierno en el combate a la corrupción y en su política de austeridad se calcula que se ahorran alrededor de 500 mil millones de pesos.