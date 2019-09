VIRAL: Usuarios reaccionan ante el fallecimiento de José José

El cantautor mexicano, José José, conocido también como 'El Príncipe de la Canción', falleció este sábado a los 71 años, según confirmaron la noticia diversos medios nacionales. Ante esto el público en la red reaccionó compartiendo imágenes y recordando algunas de sus canciones más memorables.

A través de Twitter usuarios expresaron su tristeza con imágenes, convirtiendo el nombre del cantante en trending de búsquedas.

Cabe destacar que una fotografía que desde hace tiempo circula en la red, donde aparecen Juan Gabriel, Rocío Durcal, Camiso Sesto y el mismo José José, se ha vuelto blanco de atención entre el público, pues hasta hace poco se presumía que en la imagen el único con vida era aún el cantante.

Ante la noticia, sus seguidores recuerdan con cariño algunos de sus más memorables temas musicales, como: Perdóname, El amor de mi vida, El triste, Gavilán o Paloma, Lo que no fue no será, La nave del olvido, entre otras.

José José is dead what am I going to tell my mother pic.twitter.com/3nHDOAGDFW — katherine (@sometimeskathy) September 28, 2019

*El Triste from José Jose slowly playing in the background* pic.twitter.com/D5ufoj6S66 — What Fart Games (@WhatFartGames) September 28, 2019

rip to one of the greatest singers of all time, Jose Jose, you will be deeply missed pic.twitter.com/1OcotrP8do — kacey (@kaceydillax_) September 28, 2019

¿Recuerdan esta foto? Lamentablemente llegó el momento de poner la última “x”.



Murió José José, el príncipe de la canción. #JoseJose #ElPrincipeDeLaCanción pic.twitter.com/q2MAOloqZY — ISRAEL ADALLA (@israeladalla) September 28, 2019

Muere a los 71 años José José, "El Príncipe de la Canción", uno de los mas reconocidos cantantes mexicanos. Lo recordamos por canciones como: pic.twitter.com/kXDJlGwAGu — Joker Simpsonito (@SimpsonitoMX) September 28, 2019

Adiós al Principito José José



Ilustración de Turrilandia pic.twitter.com/fxG46SNzI8 — Memes Literarios (@MemesLiterarios) September 28, 2019

i just remembered when jose jose was on la fea más bella. this is so sad pic.twitter.com/OcRP0LW25C — (@gayfrogwatr) September 28, 2019