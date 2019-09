Michael Page noquea a su rival con increíble rodillazo volador

Durante su enfrentamiento que formó parte del MMA Bellator 227, el cual se llevó a cabo en Dublín, Irlanda, durante el viernes, Page acorraló al irlandés con un certero golpe de rodilla que lo dejó tirado en el ring.

Tras esto, Michael aprovechó para burlarse de Kiely pues desde hace días ambos se habían hecho de insultos mutuos. Por un lado Richard aseguraba que iba a vencer al otro, negando la fuerza a e inteligencia de éste, mientras que el estadounidense dijo que sería todo lo contrario y que acabaría humillando a su contrincante. Recogen medios internacionales.

JUMPING KNEE FINISH!



Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.



Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 and Virgin Media