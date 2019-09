VIDEO: Joven llora porque canciones de RBD no están en Spotify

Al descubrir que las canciones del conjunto musical RBD no se encuentran disponibles en la plataforma de Spotify, un joven no pudo evitar expresar su tristeza, según se muestra en un video compartido en la red.

El chico en cuestión aparece en presunto estado de ebriedad mientras se queja y llora porque los títulos del grupo mexicano no están en la aplicación.

"RBD no está en Spotify. No tiene sentido, no entiendo porqué no están", dice el muchacho a la par en que la persona que lo graba se ríe de sus palabras.

El material ha conseguido miles de reproducciones en YouTube, generando risas entre internautas debido a las reacciones de su protagonista.