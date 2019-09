Las palabras tienen palabra

COSAS QUE SE ESCUCHAN POR AHÍ

Es un buen amigo, el Robert… con todo y que es abogado. Es un cuate con voz como de locutor y a veces pesado con sus bromas, pero siempre es muy ameno y cada vez que necesitas alguna ayuda, ahí está presente mi amigo Robert.

Hace tiempo me platicaba sobre sus largas jornadas en los juzgados —lógicamente por ser abogado— y las cosas tan increíbles que escuchaba decir a la gente dentro de ese ambiente. Uno de los abogados le preguntaba a su cliente: “Su hijo más joven, el de 20 años, ¿qué edad tiene?

También escuchó decir a otro abogado: “Sobre esta foto suya, ¿estaba usted presente cuando fue sacada?”. Todas estas frases las había anotado Robert en una libretita que tiene especialmente para ese efecto y mientras me seguía dando más ejemplos, yo me “atacaba” de la risa.

“¿Cuál es la fecha de su cumpleaños?” escuchó que preguntaba el abogado a la testigo y ella contesta: “el 15 de julio”. Luego el abogado pregunta: “¿Qué año?”. A lo que la mujer contesta: “todos los años”. Pues sí, tiene razón, todos los años celebra su cumpleaños el mismo día.

Imagínese que en un juicio, el fiscal pregunte: “¿entonces la fecha en que concibió a su bebé es el 8 de agosto?”. Y cuando la mujer le contesta que sí, el fiscal pregunta ahora: “¿y qué estaba haciendo usted ese día..?”. ¡Oiga, esas cosas no se preguntan!

No le creí al Robert cuando me platicó sobre esto que escuchó en una corte: “Aquí en la corte, a cada pregunta que yo le haga, la respuesta debe ser oral ¿entendido? Bien. ¿A qué escuela va usted?”. y la testigo responde: “oral”. Creo que esa no te la paso, Robert.

Como también anda Robert en ambientes de investigaciones de asesinatos y cosas de este tipo, siguió compartiéndome preguntas estúpidas que —según él— ha escuchado, como el médico forense al que le preguntó el fiscal: “¿Cuántas autopsias ha practicado usted en cadáveres?”. Y el doctor contestó: “todas las autopsias que he hecho han sido en cadáveres”. Pues sí, pienso yo, porque hacer una autopsia en una persona viva hubiera sido un acto de gran crueldad.

A ese mismo médico le preguntaron en otra ocasión: “¿a qué horas comenzó usted a practicar la autopsia?” “Empecé exactamente a las 8:30 de la noche. “¿Y a esa hora la víctima ya había muerto?” “No, fíjese —contestó el doctor— la víctima estaba sentada en la camilla, preguntándome por qué le estaba haciendo yo la autopsia”.

Mi reconocimiento para el buen Robert, ¡qué gran colección de tonterías a logrado reunir!

