Brindis de Danna Paola se vuelve viral en redes sociales

Danna Paola vuelve a dar de qué hablar, sin embargo, en esta ocasión con un peculiar brindis que ha causado furor en redes sociales.

En el clip en cuestión, la joven actriz aparece con un caballito mientras lo dedica a una presunta desilusión amorosa.

"Brindo porque brindar es preciso. No por lo mucho que me quiso, sino por lo pend... Que me hizo. Brindemos por él, por su madre y también por la hija de... Que está con él. Salud", dice en el video.

Dichas palabras no provocaron más que sensación entre sus seguidores, tal como se puede apreciar en comentarios de Twitter, donde el nombre de la también cantante se ha convertido en tendencia.

Si Danna Paola conmigo, quién contra mi. AMÉN pic.twitter.com/nffrHOsU36 — it’s me, Ottito (@Ottoyanez) September 28, 2019

Lasso, Danna Paola - Subtítulos — Hanna. (@__Marceline___) September 28, 2019

¡Pónganle un monumento a esta mujer, por favor!

Danna Paola de mi amor. https://t.co/8KvRoBvOM2 — (@fideelsakuu) September 28, 2019

Hoy estoy Danna Paola Mode: pic.twitter.com/WAEFJhXROi — Lizamaría (@Lizie_maz) September 28, 2019

EGP.