En los medios

Hace unos meses, Morante de la Puebla ejecutaba el quite del Bu una suerte clásica caída en desuso ya sea por tendencia, desconocimiento o cosas de una modernidad que no debe estar peleada con lo clásico, pero no son pocas las expresiones del de la Puebla que hacen recordar a los letrados lances perdidos que hacían vibrar a los tendidos encendiendo las pasiones por el quite, lance o pase de su favorito. La red es una maravilla y en publicación reciente nos muestra un compendio de todas esas suertes ejecutadas por el de la puebla del Río que admite su admiración y tratar de ser continuador de Joselito “El Gallo”, pero que deja ver su lado belmontino, lujo y maravilla de quien es dueño de la inspiración y capaz en cualquier momento de destapar el tarro de las esencias para trocar lanzas por rosas, para salir como Rafael “El Gallo”, Romero, De Paula, El Pana o Rafaelillo en la bronca más despiadada o en volandas, bendición sólo de los quinta esenciados.

A la admiración de Morante por Joselito recordemos que el día de hoy se cumple el 107 aniversario de la alternativa del diestro de Gélves en su natal Sevilla de manos de su hermano el célebre Rafael Gómez Ortega “El Gallo”, el toro de la alternativa fue “Caballero” de Moreno Santa María, día de gloria para el toreo en el que inicia su efímero pero brillante reinado de 8 años cortado por “Bailaor” en Talavera de la Reina y del que el 16 de mayo del próximo año se cumplirán 100 años de su muerte. LA ANÉCDOTA De las suertes revividas por Morante esta el quite o lance del Bu, que hace referencia al parecido de a silueta de un búho al cubrirse la espalda con el capote, otro detalle fue el de deslizar un pañuelo sobre el testuz y la cara de un toro que le fue muy criticado o por ignorancia o por cierta sensiblería mal entendida. El esperar sentado en una silla para banderillear o iniciar la faena sentado al estribo en tablas son detalles de pinturería de los toreros tan de pellizco como Morante. LAS EFEMÉRIDES Alternativa en Sevilla de José Gómez Ortega “Gallito” de manos de su hermano Rafael “El Gallo” en Sevilla. 18 años después en la misma Real Maestranza de Sevilla Jesús Solórzano “El Rey el temple” se doctora de manos de Marcial Lalanda y de testigo Cayetano Ordóñez “Niño de la Palma”, en 1947 José Rodríguez “Joselillo” sufre grave cornada en una novillada en la Plaza México por el toro “Ovaciones” de Santón que posteriormente le ocasionaría la muerte. En 1952 se inaugura la Plaza de Yahualica, Jal. con Antonio Velázquez, Luis Procuna, Ricardo Balderas y toros de Piedras Negras. En 1995 confirmación múltiple en un jueves taurino de Javier Escobar “El Fraile”, Ángel García “El Chaval”, Jesús Torre y Roberto Ramírez “El Oriental”. PUNTILLA Mucha suerte al duranguense Eduardo Neyra quien el día de mañana hará su debut en la Plaza México, a que da y quita. ¡Hasta la próxima! Mucha suerte al duranguense Eduardo Neyra quien el día de mañana hará su debut en la Plaza México, a que da y quita. ¡Hasta la próxima! Jorge Galván Zermeño [email protected]