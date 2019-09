Mentiras matan más que tanques

Combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas, aseveraba Gene Sharp, filósofo, profesor universitario, politólogo y escritor norteamericano, conocido por su obra en defensa de la no violencia como lucha contra el poder. Estaba convencido que, con argumentos trapisondistas bien enfocados en las situaciones neurálgicas, se podía acabar con un régimen si utilizar la violencia. En 1973, décadas después de ser un método muy activo, escribe "La política de la acción no violenta". Ahí elucida su llamado "Golpe Suave", un conjunto de técnicas conspirativas no frontales con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. En "Métodos de acción No violenta" realiza profundos análisis sobre cómo emprender la lucha y propone tácticas para volver efectiva esa estrategia: actos simbólicos de oposición, emblemas que unifiquen, carteles en inglés para atraer la atención del exterior, desobediencia civil, huelgas, funerales simulados y boicots al pago de impuestos. La base de todo esto es que el poder no es monolítico y que, si se identifican sus pilares, se puede erosionar su base de apoyo en una suerte de "jiu-jitsu político".

Sharp divide su "Golpe Suave" en pasos sucesivos: -ABLANDAMIENTO POPULAR; crear malestar y desesperanza social, hacer sentir que se va empeorando y no hay salida a la problemática supuesta. -DESLEGITIMACIÓN del mandatario. A través de memes y noticias falsas, así como burlas personales a él, familia, funcionarios y amigos. Se le imputan actos en los que no tiene nada que ver y que le sería imposible prever (fallos del congreso o del poder judicial). Se le involucra en corrupciones fabricadas con supuestos falsos, incluso alterando documentos oficiales. -CALENTAMIENTO de las calles: constantes movilizaciones de protesta con agresiones personales al grupo en el poder y a sus seguidores. -SURGIMIENTO de rumores de falsas carencias; se anuncia inflaciones y devaluaciones, generalmente circunstanciales para ser creídas; se crean millones de volantes (hoy bots) a fin de desacreditar al gobierno a derribar y a sus instituciones. -ACUSACIONES DE INCOMPETENCIA y de ser un peligro para el país. Machacar que sus programas sociales son un fracaso rotundo. Es admisible la alianza secreta con grupos criminales para que estos creen caos de seguridad, del que se responsabiliza al mandatario a destituir. -COMPLICIDAD DE PODERES. Apoyo en grupos antagónicos; fuerzas económicas, partidos de oposición antes odiados enemigos, tras este acuerdo unen fuerzas para aniquilar al rival; enlaces negociados con el poder mediático; líderes sindicales resentidos y desesperados porque no dominan lo que antes controlaban. La historia apunta como posible primer experimento de golpe suave, cuando la CIA realizó la Operación Ajax que derribó al presidente nacionalista iraní Mohammed Mossadegh. De entonces a la fecha, el método ha sido perfeccionado y aplicado en otras partes del mundo. En Chile, cuando parecía que empezaba a funcionar, fracasó por la desesperación de los enemigos de Allende y la ambición de militares por destruir rápidamente al gobierno democrático; ello sumió a esa nación en un baño de sangre increíble y convirtió a Augusto Pinochet en el más sanguinario tirano del último cuarto del Siglo XX. Donde funcionó perfectamente fue con la "Primavera Árabe" (2010 a 2013). Gene Sharp nunca buscó acabar con gobiernos legítimos; su sistema ha sido copiado por quienes sueñan aniquilar a un gobierno que no les complace. Es propio para aquellos que lo único que les importa es sacar del poder al odiado rival, aunque en ese intento se destruyan vidas, honores, fortunas o toda una nación. Como reconociera su propio autor, siempre encontrarás inmerso a Estados Unidos, sus agencias y embajadas. Mike Pompeo, exdirector de la CIA y actual secretario de estado norteamericano presumió con descaro y cinismo: "Mentimos, engañamos y robamos. Era como si tuviéramos todos los cursos de capacitación". El método transfigura a una minoría en mayoría, amplifica sus reclamos, crispa las controversias y enfrentamientos y desgasta a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa política, incluso ante el peligro de una invasión extranjera. Las mentiras deben ser sutiles; amorosas, románticas: atrayentes, melosas y confiables (diría Casanova). Cuando son brutales, desproporcionadas y visiblemente engañosas; aun quienes están del lado del intrigante terminan por abandonarlo; no hay seducción. El método fracasa cuando los líderes opositores, quienes debieran ser personas honestas, no poseen cercanía al pueblo. Cuando sus dirigentes son empresarios voraces que se han enriquecido con la explotación de sus trabajadores. Cuando es manejado por políticos corruptos señalados durante sus gobiernos por fraudes y prostitución ideológica. Cuando los propagadores del movimiento son comunicadores conocidos por su amancebamiento con dinero expoliado del erario. Además, un movimiento de esa naturaleza necesita mártires para que el pueblo los vea como violentados y los apoye, pero cuando el gobernante desprecia, soslaya, rebaja la importancia de la protesta, desalienta la supuesta causa, esta se agota poco a poco; va perdiendo seguidores y termina por morirse de inanición y la rabia la cuece en su propio furor; entonces surge la autovictimización, hacer creer que son perseguidos como venganza política. Si el gobernante carece de base popular, su suerte está echada, pero si la posee, deberá seguir aserrándosele las patas hasta que la silla caiga. Cuando la raíz popular está altamente motivada y lo defienda a toda costa, la aplicación del programa se enfocará a la división grave de la nación. Si prácticamente no hay esperanzas de defenestración, entonces se deberá acusar a los sostenedores del gobierno de la responsabilidad de la división y anunciar que esta les llevará al desfiladero.