Viven fiesta del arte sonoro en Morelia

El Festival Visiones Sonoras está celebrando sus 15 años como el principal punto de encuentro para los artistas sonoros en América Latina. Esta iniciativa, fraguada por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), tiene su sede en el campus de la UNAM en la ciudad de Morelia.

El evento es un espacio de convergencia y unión entre estudiantes, académicos y artistas. Crea uniones que cambian vidas y cuyo lenguaje, entre tantos idiomas y países, es el cuerpo del sonido.

Los festejos comenzaron desde el pasado miércoles 25 de septiembre, en el teatro Ocampo de la capital michoacana, con un concierto ofrecido por los artistas mexicanos Alejandro Escuer y Diego García, el argentino Sebastián Torella, el británico Alex Smoke y el francés Pierre Bastien.

En su segundo día de actividades académicas, ayer viernes 27 de septiembre, se inició con la ponencia de Ken Ueno.

Enseguida, el colombiano José G. Martínez compartió sus investigaciones en el software Max, que es empleado para construir "patchs" o módulos digitales de procesamiento sonoro. Asimismo, compartió algunas de sus obras dónde mezcla música electrónica, samples e instrumentos como el violín o percusiones.

Los estadounidenses Joshua Kit Clayton y Tom Hall siguieron con la cátedra del software Max y sus distintas maneras de manipulación. Estos módulos son desarrollados a tal grado que pueden emplearse como instrumentos musicales.

El británico Alex Smoke charló sobre la apropiación modernas de las ideas de la Antigüedad; cómo estos registros tradicionales pueden ejecutarse desde las técnicas digitales.

Mike Vernusky mostró diferentes trabajos realizados a partir de samplos de discos de vinil.

El costarricense Otro Castro, quien trabaja con datos digitales y el registro de paisajes sonoros, compartió parte de su trabajo de investigación del doctorado que cursa en la UNAM. En esta ponencia, Castro mostró las plataformas que utiliza para identificar sus registros de datos y audio.

Por su parte, Rodrigo Sigal (director del festival y del CMMAS), Victor Anaya, (secretario general de la ENES), y Silvana Casal presentaron el nuevo número de la revista Ideas Sónicas.

El reconocido compositor Pabro di Liscia impartió una cátedra donde definió el concepto del timbre y los descriptores que capturan características temporales de un registro de audio.

En su participación, el compositor mexicano, Javier Álvarez, impartió la ponencia Inventar es elegir, acompañado de la fagotista Wendy Holdaway. Una cátedra que, dice, tiene más preguntas que respuestas. "Hace referente a varias interrogantes al momento de componer".

Indicó que la cuestión de qué es componer es una duda que ronda su vida.

Grabar es parte fundamental de su trabajo. Graba un sonido y escucha. Toma fotografías del momento de la composición si es necesario.

"No es que no me guste la tecnología, pero noto un fetiche con las herramientas [...] Me interesa lo que suena [...] Lo que me interesa compartir es la música" .

Dice que el estudio es su salón de juegos. Allí tiene sus libros, sus instrumentos, sus partituras. Piensa en la cuestión de innovar, en esa creación artística que va hacia el interior del ser humano.

"Me estorba la palabra compositor. Somos inventores, inventamos".

Componer significa elegir entre ser investigador y no serlo. Sus obras abordan el aspecto espacial, porque le gusta que las cosas se muevan en el aire.

Comenta que la partitura es una prescripción, una receta médica. "Y vaya que yo conozco de eso".

Se dirige a su obra De tus manos brotan pájaros. La partitura de la pieza cubre la pantalla. Frente a ella, la fagotista Wendy Holdaway da vida a su instrumento. El fagot suena y vuela en la sala.

Álvarez infiere que, aquello que se desplaza por el aire está abrazado en las culturas más antiguas.

Hace una crítica hacia los compositores que no toman en cuenta que el espacio donde componen no es el mismo espacio donde su obra será ejecutada.

Al término de la charla, De tus manos brotan pájaros es ejecutada en su totalidad.

Visiones Sonoras continuará sus actividades el día de hoy sábado y culminará por la noche con un concierto de Mario Lavista, considerado el compositor mexicano vivo más importante.