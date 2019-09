VIRAL: Mujer pelea con su pareja para desbloquear su celular

El material compartido en Twitter, muestra a los protagonistas sentados en una banca de lo que parece ser un parque, sin embargo, la mujer comienza a agredir al otro para desbloquear el dispositivo a través de la aplicación Face ID, para lo cual es necesario escanear el rostro del dueño del dispositivo.

Tal como se aprecia en el clip, el hombre intenta esquivar y huir de los ataques de la chica, escena que debido a sus imágenes ha resultado cómica entre internautas.

"Su chica estaba realmente decidida a a escanear su cara en el identificador", comentó la cuneta Guy en Twitter quien publicó el video.

Hasta el momento el video ha conseguido más de 12 millones de reproducciones.

His girl was really committed to cracking his Face ID... pic.twitter.com/FSEwPzsamN