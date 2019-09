Ofrecerá AMLO avión presidencial a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la próxima vez que hable por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le ofrecerá que compre el avión presidencial, el cual se encuentra en California.

Tras realizar un recorrido por el Hospital Rural de Matamoros, el mandatario recordó que su gobierno promueve una política de austeridad, por lo que dentro de ésta es la de vender la aeronave.

"Ya no hay avión presidencial, está en venta en California, un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Yo no sé por qué no se anima, se lo vendemos, la próxima vez que hablemos se lo voy a ofrecer. Lo estamos vendiendo en California, pero si no se logra concretar esta venta, lo vamos a seguir ofreciendo. Este avión tenía hasta alcoba, restaurante, y en él se podía llegar a Europa en 10 horas".

Informó que el sexenio pasado se compraron 6 jets, y cuyo costo era de mil millones de pesos cada uno, "y había helicópteros que los usaban hasta para ir a jugar golf".

Señaló que también dentro de su política de austeridad ya no están a su disposición 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, "ni Donald Trump tiene tantos guardaespaldas, eso ya no existe, pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para defender al pueblo".