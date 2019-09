Starbucks y su bebida 'secreta' para perros: El Puppuccino

En días recientes una bebida para perros llamada 'Puppuccino' ha causado furor entre usuarios de redes sociales y sobre todo consumidores de Starbucks, pues presuntamente se trata de un producto 'secreto' de la cadena.

Esta bebida adaptada para el consumo de las mascotas, no contiene té, café ni ninguna otra sustancia que resulte dañina para los animales, más que la crema batida de la empresa, la cual es servida en una pequeña taza.

El nombre de esta bebida nace de la palabra 'Puppy', cachorro en inglés, combinada con la palabra 'Capuchino'.

Cabe destacar que el 'Puppuccino' supuestamente no aparece promocionado en ninguna de las sucursales, por lo que al ser 'secreta' es necesario pedirle a uno de los empleados que la prepare, la cual además aparentemente es gratuita.

Es necesario mencionar que probablemente no todos los establecimientos cuenten con un espacio apropiado para ingresar a las mascotas, por lo que es necesario verificar antes de llevarlas.

A través de redes sociales, usuarios han compartido videos y fotografías donde los perros aparecen degustando la bebida 'Puppuccino'.

Zeke had his second puppucino thanks @Starbucks he’s one happy pup! pic.twitter.com/wh3ma53ZgO — Stephanie (@stephqueentero) July 28, 2019