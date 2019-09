A Martha Higareda se le salió un moco frente a Chris Evans y Keanu Reeves

"¡Qué verguenza me da contar esta historia", dice Martha Higareda al compartir que durante una escena montaje se le salió un moco frente a los actores Chris Evans y Keanu Reeves.

La actriz mexicana visitó el programa de Unicable, D-Generaciones, donde motivada por Arath de la Torre, contó cómo fue aquel incómodo momento donde se sentía observada por los actores tras darse cuenta que algo salía de su nariz.

Higadera explicó que en el ensayo ella debía salir de la alberca de forma sensual para llamar la atención de Reeves, quien se acercaría y la protegería con una toalla, para luego dirigirse a una mesa donde estaba sentado Chris Evans.

"Recuerdo que tenía que verme sexy (...) y el cuate (Keanu Reeves) que se debería verme como 'Uy, ¡qué guapa eres!', se quedó con cara de shock (... ) y me da un beso en la frente(...), camino y llego con el Capitán América, me siento y el Capitán América le hace '¡Ja!' y entonces toda la mesa se me queda viendo y yo 'Ok, ya. ¿Qué pasa?', y todos '¡TIEEEENEEES UUUN MOCOOOO!'", relata la actriz de la cinta Niñas bien.

Martha, apenada, detalló que sobrevivió a ese momento con solo quitarse el desecho de su nariz, el cual describe que era grande.

"Los mocos de alberca son los peores mocos", expresó tras contar su anecdota con los actores hollywoodenses.