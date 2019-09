Nuestro Recomendado

Después de cinco años del mediano éxito de la publicación de su disco “No Line on the Horizon”, la banda irlandesa, U2 conformada por Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, nos entrega su decimotercer álbum de estudio “Songs of Innocence”. El álbum fue producido por Danger Mouse, con la participación de Paul Epworth, Ryan Tedder, Declan Gaffney y Flood, el álbum fue anunciado en un evento de Apple Inc. y publicado el mismo día en iTunes Store de forma gratuita para los usuarios de la plataforma hasta el 13 de octubre de 2014, cuando fue publicado en formato físico por Island Records.

Todo el álbum, en sí mismo, es un tributo a la literatura inglesa clásica, adoptando el nombre de uno de los libros más significativos del poeta y pintor romántico, William Blake. Así mismo, la canción que abre el disco es “The Mircale (of Joey Ramone)”, un claro homenaje al antiguo fundador de los Ramones y de cómo su música ha influenciado, por más de cuarenta años al cuarteto irlandés. “Every Breaking Weave” y “Song for Someone” nos remiten a las baladas desgarradoras y emotivas que adornan cada publicación de U2. Ritmos lentos, arpegios melancólicos y letras que evocan una figura amorosa, hacen que este par de canciones resulten ser piezas sobresalientes del álbum, la última de ellas, es una carta de amor tomada desde una perspectiva espiritual. Un tema que prevalece a lo largo del disco, es el descubrimiento del mundo y el anhelo al futuro, en otras palabras: Inocencia. Es así como en “Cedarwoord Road” despúes de una poderosa entrada con un riff de guitarra a lo Led Zeppelin, nos remonta a la adolescencia y nos habla del individuo enfrentándose al mundo y dando los primeros pasos en el mismo. Un especie de encuentro con la crueldad de las calles y el tiempo, justo como se logra en “Raised By Wolves” con percusiones envolventes, sonidos experimentales y rimas apresuradas a lo largo de los versos. Bono recuerda profundamente a su madre con “Iris” en donde podemos apreciar otra pieza llena de nostalgia que describe con metáforas poderosas y un bajo penetrante, la figura materna que el vocalista irlandés perdió a sus apenas, 14 años. Casi para cerrar “Songs of Innocence” la canción “Sleep Like a Baby Tonight” y “This Is Where You Can’t Reach Me Now” rozan, de algún modo, el critica política y social del contexto europeo de 2014. El álbum cierra con “The Troubles” que nos da una especie oración en busca de solucionar problemas que afectan todos los días, el corazón humano. Esta canción también formó parte del soundtrack de la aclamada serie “The Walking Death”.