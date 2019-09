No me ayudes, compadre

Una investigación periodística reveló que la empresa Bio Pappel Scribe, liderada por el empresario duranguense Miguel Rincón, ha vuelto a ganar un contrato con la entidad pública denominada Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), aunque, según la información disponible, la organización empresarial ganadora cumplió con todos los requisitos legales y técnicos, solo que únicamente se hizo pública la propuesta ganadora y no así las de las otras dos participantes: Grupo Reciclador Papelero y Servicios TLB.

El fallo ocurrió el pasado 6 de septiembre del año en curso y asigna un monto contractual de 142.8 millones de pesos para que la empresa asignada recolecte cartón y papel de desecho y permute por papel nuevo. Así mismo, el pasado 25 de abril del año en curso la misma compañía había obtenido también de la Conaliteg un contrato para venderle a la segunda un monto de 221.6 millones de pesos para venta de papel para impresión de libros de texto.

¿Qué tienen entonces de relevante estos sucesos? Pues resulta que el presidente de Bio Pappel Scribe, el señor Rincón, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que le apadrinara a una hija el pasado 17 de marzo. Pareciera entonces que existe un conflicto de intereses entre una compañía donde su principal funcionario es compadre del mismísimo presidente de la república y resulta que existen negocios entre la empresa de la persona en cuestión y la administración federal, dependiente del primer mandatario.

Sin tratar de hacer un defensa del presidente López, la verdad es que ese compadrazgo no es más que una de esas cosas que suceden cuando existen intereses de por medio, en este caos el interés de Rincón de estar cerca de Andrés Manuel; claro está que al segundo tampoco le incomodó mucho esa cercanía, ya que la habría podido evitar de haberlo considerado.

Para el asunto del señalamiento periodístico de los contratos asignados a Bio Pappel, la corporación del señor Miguel Rincón necesariamente tiene que tratar de vender sus productos al Estado mexicano, sencillamente por el volumen tanto de producción de su empresa así como las cantidades que el Gobierno compra de este insumo que en México no tiene más de tres productores cuando mucho, el papel para libros de texto.

La dichosa Conaliteg es la institución de la que desde finales de 1959, hace sesenta años, es el organismo encargado de la impresión de los libros gratuitos que se distribuyen en las escuelas públicas y privadas de todo el país, su producción ha oscilado entre los últimos años entre 200 millones de ejemplares. Su presupuesto anual ha superado los dos mil quinientos millones de pesos hasta un descenso de menos de 2,000 millones preliminares en 2017.

Así pues, es eminente que la Conaliteg tiene como principal insumo el papel, que utiliza obviamente para la impresión de los millones de libros que imprime por sí mismo o a través de terceros, y también es claro que Bio Pappel Scribe es el máximo productor de papel en el país, además la relación de estas dos instituciones viene de años atrás, incluso cuando Bio Pappel compra PIPSA (que era una empresa paraestatal que tenía el monopolio de producción de importación de papel periódico por aquello de los controles que el sistema político mexicano tenía para controlar a la prensa escrita en el Siglo XX) a finales de los años noventa, era natural que le siguiera proveyendo el insumo a la dichosa Conaliteg.

Por lo tanto Bio Pappel Scribe, debido a su calado e importancia, tiene que seguir procurando tener una relación natural con el Gobierno para que las relaciones comerciales y válidas de la venta de miles de toneladas de papel sigan fluyendo, y eso del compadrazgo de Miguel Rincón con el presidente actual no es más que una consecuencia natural de esas circunstancias. El tema es que ciertamente que un proveedor tan importante del Gobierno sea compadre del presidente no le favorece mucho a la vista pública. Quizá si son cercanos, a lo mejor Andrés le dice a Miguel: "no me ayudes, compadre".