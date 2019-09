Loret y Bartlett llevan polémica por casas y empresas a Twitter

De acuerdo con el trabajo periodístico, de 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades; cinco encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdala Lemus; y cinco por su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez.

En otras dos, Bartlett participa directamente; ambas fueron creadas antes de 2000 y están vigentes ante la Secretaría de Economía. Lo anterior se suma a bienes inmuebles a nombre de sus familiares, por lo cual la Función Pública abrió una investigación.

Al respecto, el titular de la CFE acusó una campaña de desprestigio en su contra e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo respaldó y sostuvo que es "evidente que Bartlett está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, de los conservadores".

Pero este jueves, a través de redes sociales, Bartlett señaló que no está protegido por el presidente López Obrador y añadió que medios de comunicación han difundido "hechos incorrectos y agraviantes" hacia él, hacia sus hijos Manuel y Alejandra, y contra la señora Julia Elena Abdala Lemus.

"En cuanto a la Señora Julia Abdala Lemus, igualmente manifiesto que es económicamente independiente y que desde el ejercicio de sus actividades económicas legítimas y de negocios, sin ser servidora pública ha construido su patrimonio por méritos propios", escribió el titular de la CFE en redes sociales.

"He estado al servicio de México durante muchos años y estoy muy orgulloso de mi desempeño, y mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña, porque son muchos años en los que he estado bajo el escrutinio público", añadió.

Bartlett expresó a la SFP que tiene "una vida al servicio público que ha estado siempre sujeta a escrutinio de las autoridades competentes".

A la par de los mensajes de defensa del director de la CFE, Carlos Loret de Mola escribió en su cuenta de Twitter: "Dice Manuel Bartlett que las casas y empresas de su hijo no cuentan porque no es dependiente económico desde hace 10 años. En realidad, el hijo comenzó a comprar terrenos desde el 2001 y a fundar empresas desde el 2007".

Asimismo, el periodista publicó una imagen de Bartlett y Julia Abdala llegando a la boda de César Yáñez, en octubre de 2018 en Puebla, acompañada de este mensaje: "Dice Bartlett que no tiene esposa ni concubina, y que las casas y empresas a nombre de Julia Abdala no deben contar. Todo mundo sabe que ella es su pareja desde hace veinte años.

El periodista publicó otras dos imágenes de Manuel Bartlett con Julia Abdala, que corresponden a 2006 y 2017. Asimismo, Loret de Mola y la periodista Arelí Quintero, dieron a conocer en otra investigación que Bartlett, junto con su familia, tienen bajo su poder 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.

Bartlett declaró ante la SFP una fortuna de 51 mdp e ingresos anuales por 11 mdp; sin embargo, la investigación refiere que su fortuna es 16 veces más grande, sólo en propiedades.

Ratifico que lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo, ni un peso más ni un peso menos. El Presidente @lopezobrador_ no me protege; siempre he estado bajo el escrutinio público. https://t.co/zIlzoVRps1