Protección Civil clausura recicladora en Nava, tras incendio

Las instalaciones de la empresa Reciclajes Industriales de Scrap S. A. de C.V localizadas en la delegación Venustiano Carranza del municipio de Nava, fueron clausuradas por personal de Protección Civil del Estado de Coahuila, tras el incendio de alrededor de 20 toneladas de cartón durante la madrugada del miércoles.

Francisco Contreras Obregón, coordinador en la región norte de PC del Estado, señaló que fueron varios elementos que consideró para realizar la citada clausura del negocio, tales como "la acumulación de materiales scrap, el no tener orden y limpieza, no contar con sistema fijo contra incendio y porque no se activo como debe de ser su unidad interna de Protección Civil".