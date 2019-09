Profesora ayuda a estudiante que no encontró niñera para su hijo

Cissé, de 51 años, decidió ayudar cargando al bebé en su espalda durante las tres horas que duró la clase, reporta Yahoo Lifestyle.

Profesora asistente de biología para anatomía y fisiología en el colegio Georgia Gwinnett, en Lawrenceville, Georgia, Estados Unidos, Cissé dice que la noche anterior una alumna de su clase de las ocho de la mañana le planteó su problema. "Ella preguntó si podía traer al bebé con ella a la clase porque ya se había perdido una clase y no quería quedarse atrás", cuenta la profesora, quien aceptó y le dijo que resolverían la situación juntas.

Cuando vio que la estudiante tenía dificultad para tomar notas por el bebé en su regazo, Cissé decidió hacer algo más. "Sabía que podía facilitarle no solo concentrarse sino también tomar notas con facilidad", dice ella.

La fotografía fue compartida en redes por la propia hija de la profesora y ahora es viral.

my mom is my role model.



her student couldn’t find a babysitter today & being the true African mother that she is, taught a THREE hour class with the baby on her back & fed him.



I’m so blessed to be raised by a woman who loves the world as much as her own children. pic.twitter.com/6yuynJhuPw