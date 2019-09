Mujer lleva más de 20 años sin comer frutas o verduras

Jade Youngman, de 25 años, padece el trastorno de alimentación selectiva o síndrome del comedor selectivo, que es un término para aquellos que tienen fobia a ciertos productos de comida.

Youngman, que vive en Reino Unido, dice que dejó de comer frutas y verduras desde que tenía 3 años, ya que los compara con ‘un plato de excremento de perro’. “Me hará vomitar si lo como. Me hará desdichada y tendré náuseas con sólo tenerlo delante de mí. Sé que no me matará si lo como y sé que probablemente sabrá bien, pero no puedo meterlo en mi boca”, cuenta ella sobre su condición, cita el New York Post.

Para compensar lleva una dieta basada en carnes procesadas, carbohidratos simples y lácteos. "He tratado de superarlo, pero no puedo. Siempre he comido nuggets de pollo, pizza, pasta simple con queso y papas fritas, básicamente alimentos procesados", añade.

Sus padres dicen que no se les ocurre algún evento traumático que haya desatado esta condición, pero en 2013 un terapeuta le diagnosticó a Youngman este trastorno, en el que las personas simplemente detestan ciertos alimentos, ya sea por su sabor, textura u olor.

"La gente no te cree. Simplemente ponen cosas frente a ti y dicen: ¿Por qué no lo intentas? Te gustará. Pero yo sé que me enfermará", se lamenta, diciendo que su condición llega a afectar su vida personal y teme también que a la larga la dieta tenga un impacto negativo en su salud.

