Catean vivienda de fiscal anticorrupción en Veracruz

Elementos de la Policía Ministerial llevaron a cabo un cateo en el domicilio del Fiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even "N", contra quien pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Durante la mañana de este jueves, los agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el operativo en la calle Bermejo del fraccionamiento Reforma del municipio de Veracruz.

Junto con tres elementos del Ministerio Público iniciaron diligencias ante la esposa del prófugo de la justicia, Flor Valverde.

Un Juez de Control del penal de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión contra el exfiscal General del Estado, Jorge Winckler y cinco funcionarios más de ese organismo.

La justicia también solicitó la aprehensión del exfiscal Especializado en Personas Desaparecidas y actual Fiscal Regional, Luis Eduardo "N" y el actual Fiscal Anticorrupción, Marcos Even "N" y dos elementos de la Policía Ministerial.

Se trata del caso de Francisco "N", exchofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su exjefe que fue detenido.

La esposa del aún fiscal anticorrupción denunció que fue un exceso el operativo de cateo, pues cerraron la calle y enviaron a 50 elementos.

"Desde que inicia (la diligencia) tienes que grabar video, no quisieron firmar, no quisieron que hubiera testigos, no quisieron nada, no se vale, eran más de 50 elementos para buscar a mi esposo, cerraron las calles, qué les pasa".

El martes pasado, la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, notificó al Congreso del Estado la ausencia del fiscal especial anticorrupción.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, señaló que tras esto la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá si es procedente comenzar un proceso para abrir una convocatoria a fin de no designar a su reemplazo.

"Estamos analizándolo y estamos viendo lo procedente, lo que corresponde al Congreso. Ya tenemos la información y es uno de los temas que habré de ver mañana (miércoles) en la reunión de la Jucopo".