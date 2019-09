El Espacio de Cerpa

En menos de que canta un gallo, el día de hoy jueves 26 de septiembre, ya nos encontramos en plena cuarta semana de la NFL y con un partidazo cuando las Águilas visiten el Lambeau Field para medirse con uno de los siete equipos que permanecen invictos como son los Empacadores y la verdad que se antoja interesante porque a pesar de Filadelfia marcha con 1-2, el script de la escuadra de Doug Pederson, es que por nada del mundo, deben de otra vez bailar las calmadas porque entonces los Vaqueros que, irreconociblemente no han perdido, se les pueden escapar y entonces sería ya muy tarde por lo que el coordinador defensivo Jim Schwartz (¿Será algo de Fernando?), tendrá que preparar y sin dormir, a toda su gente para ver cómo detener a Aaron Rodgers.

Después de lo que pasó en la semana tres, es por eso que más amamos a la NFL porque ya habíamos comentado de que el mejor encuentro era la visita de los Cuervos a Kansas City, pero nadie en su pleno juicio, habría pensado de que los Santos saldrían vivos del CenturyLink Field de Seattle por lo que, la esperanza de Nueva Orleáns sin su estrella, comienza a emerger y tal vez al futuro miembro del salón de la fama, ni siquiera lo vayan a extrañar porque por lo pronto, Teddy Bridgewater ya se encargó de eso.

Y ahora nos podríamos preguntar ¿Cuál sería la división más fuerte de toda liga? Toda apunta hacia el norte de la Conferencia Nacional ya que, por segunda semana consecutiva, tanto Green Bay como Chicago y Minnesota, se encuentran ocupando las mieles de la sensación sin dejar de pensar en Detroit cuya marca de dos victorias sin derrota y con un empate, sus aficionados pronto organizarán una marcha porque aún no pueden salir del shock y que ahora con la visita de los Jefes a su terreno y si es que dan un zarpazo, pues hasta podrían hacer fiesta regional y con día festivo a todo Michigan.

Pero es necesario tocar el tema de los Patriotas porque tienen que reconocer que el mal concebido experimento llamado Antonio Brown, no les funcionó pero aquí en lo personal me queda una duda ya que todos sabemos que, el exjugador de los Acereros es una fichita y de lo que lo acusaban, todo hace suponer que de acuerdo a su palmarés, es verdad pero ¿Por qué al dueño de Nueva Inglaterra que también se le acusó de andar de rabo verde no le hicieron nada?

Pero bueno esa es otra historia ya que, el comienzo de los campeones con 3-0, es todo debido a su defensa que no había permitido una anotación de seis desde el partido de campeonato de conferencia de la temporada anterior y que el domingo pasado (ya sabemos cómo cayeron las unidades de Nueva York), tuvieron una patética ofensiva de solo 105 yardas totales en 2.2 yardas por cada jugada en contra de los Jets y que, para este domingo, tendrán el partido que más llama la atención ya que estarán visitando a sus rivales de división como son los Bills que también, aunque mencionen sorprendentemente, marchan perfecto y en que, la unidad de Dante Scarnecchia, será probada ahora sí ya que no es lo mismo toparse con los Acereros que no ganan ni fiado así como con los Delfines y por supuesto ahora en la semana tres en contra del equipo de Adam Gase.

Por lo pronto para esta semana, uno de los equipos que se mantiene invicto como son los 49´ers, seguirán de la misma manera ya que, para esta ocasión, se comienza con los descansos tocando esta vez a San Francisco al igual que los malogrados Jets.