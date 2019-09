El sonido del violín que se unirá a la ODED

La música clásica es parte de los momentos de su infancia. Como un flashback se recuerda asistiendo a conciertos de la mano de sus padres y su hermano. Las sensaciones que se desprendían cada vez que era testigo de una gala, la hicieron solicitar acudir a clases para aprender a tocar un instrumento. De eso ya han pasado 15 años. Hoy, la lagunera Pamela Mireles Zavala tiene 25 años y una relación sólida con el violín.

"Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo un día decidimos que queríamos intentar tocar un instrumento. Mi papá me sugirió tocar el violín, yo no estaba muy de acuerdo la verdad, pero terminé tomando clases de ese instrumento".

Lo que Pamela buscaba era una alianza con la flauta transversal, pero influenciada por los consejos de su padre, no tardó mucho en enamorarse del sonido que descubrió explorando al violín. A partir de ahí su preparación ha sido constante.

"Aquí en Torreón empecé con el maestro Juan Carlos Castro, con él estuve dos años. Luego fuimos al Instituto de Música Santa Cecilia que está ubicado en la colonia Las Julietas, ahí me quedé seis años estudiando música", compartió.

Luego del 2010 al 2012 formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón. De ahí emigró a la ciudad de México para estudiar la Licenciatura en Violín en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sin freno, Pamela puso sus objetivos en la University of Florida, School of Music, institución en la cual obtuvo su maestría en música en 2019, y en la que actualmente estudia un Doctorado en Artes Musicales.

Aunque Mireles Zavala tuvo que desprenderse de su tierra para desarrollarse mejor profesionalmente, en su lugar de origen sentó sus bases encaminada por los consejos de la maestra Natalia Riazanova, quien recientemente la invitó a formar parte del concierto inaugural de la Orquesta del Estado de Durango (ODED), el cual se llevará a cabo el día de hoy a las 20:00 horas en el Teatro Centauro de Lerdo.

"Estoy súper contenta. La verdad me da mucho gusto que la maestra Natalia me haya considerado para ser solista con ellos, muy emocionada de poder hacerlo en La Laguna".

Pamela Mireles recordó que desde hace aproximadamente ocho años no tiene una participación en su tierra, por lo que el momento de esta noche la tiene entusiasmada, además aplaudió que un proyecto como la ODED por fin se haya concretizado para la parte de La Laguna de Durango, pues considera que era necesario para todos aquellos habitantes de Lerdo y Gómez Palacio que gustan de estos eventos pero no tienen la posibilidad de asistir a los realizados en el municipio vecino Torreón.

Y respecto a su participación de esta noche, Mireles expuso que tocará como solista el Concierto para Violín en mi menor op. 64 de Felix Mendelssohn, compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán.

Así mismo "Las bodas de Fígaro" de Mozart y la Sinfonía No. 1, D 82 de Schuvert serán parte de este concierto inaugural que estará bajo la dirección artística de Natalia Riazanova.

"No he tocado en Lerdo desde hace muchos años y simplemente es una ciudad que me encanta", concluyó la joven violinista que invitó a los laguneros a que asistan a este concierto para que disfruten de esta nueva propuesta musical.

Orquestas y Ensambles:

- University of Florida Symphony Orchestra, concertino y principal de segundos violines.

-Extra en Gainesville Orchestra.

-Extra en Ocala Symphony Orchestra.