Regresan a Coahuila con hermandad y posible inversión

Al término de la misión comercial el gobernador Miguel Riquelme, trae de China "hermandad" y mayor cercanía a la posibilidad de inversión nipona en Coahuila con generación de empleos, al consolidar el intercambio comercial, cultural y educativo con la Provincia de Jiangsu uno de los principales soportes económicos de ese país.

Miguel Riquelme y Wu Zhenglong, gobernador de Jiangsu, concretaron la sociedad de conocimiento, negocios, cultural y de intercambio de políticas públicas que desde hace casi dos años se ha ido construyendo, al hermanar a Coahuila y esa provincia. La misión coahuilense llevó a cabo importantes reuniones con grupos empresariales líderes globales, no solo de China.

También se concretó una reunión de trabajo como 13 grandes empresas chinas como con Li Weidon, Gerente General de Nanjing Yibang Metal Products Co; Zhuang Huai, CEO de Nanjing Kingcolor Garments & Accessories Co; Tong Lei, CEO de Aileen Music Co, y Qian Genlong, Gerente General de Nanjing Botro Storage Equipment Co y otras.