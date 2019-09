Estrella de Tik Tok graba su fatal muerte en accidente

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del auto y se impactó directamente contra un muro de contención.

Además de Daniyal, otras tres personas de entre 18 y 20 años de edad fallecieron en el siniestro.

A través de redes sociales se compartió el video que rápidamente se hizo viral, creando conciencia sobre el uso del teléfono celular al manejar.

#daniyalkhan tiktok famous star died in car accident. Accident video is here #TikTok #ripdaniyalkhan pic.twitter.com/YNyIDY7Oft

15 Sep 2019 #Islamabad express highway accident Daniyalkhan tiktok in this Accident other 3

May his soul rest in peace daniyal & other friends#DaniyalKhan#Rip pic.twitter.com/qLampnBqL3