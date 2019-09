Ofrecieron apoyo 'grupos insurgentes' para buscar a los 43: abogado

Presuntos "grupos insurgentes" ofrecieron apoyo para buscar a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero, reveló el abogado de los padres de los normalistas Vidulfo Rosales.

A un día de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes, dio a conocer que durante los primeros días de búsqueda "se acercaron los grupos insurgentes a la Normal", pero aseguró que no se les permitió su intervención.

"Cuando se dieron los primeros días de la movilización, de la grandísima movilización, se acercaron los grupos insurgentes a la Normal, pero la comisión cerró el paso", explicó Rosales, quien agregó que se les dijo que "esto no se puede permitir porque es un movimiento estudiantil, genuino, de los pueblos, de la sociedad civil".

Ello porque en Ayotzinapa "no se forman guerrilleros", sino estudiantes, pero con visión crítica del país que sirve para defender la propia escuela, explicó en el marco de la presentación del libro libro "Ayotzinapa. La travesía de las tortugas", que se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México.

"De no formarse a los estudiantes con una visión crítica ya hubieran desaparecido las normales. Esa conciencia ayuda a estar enfrentando año con años los gobierno que quitan las matrículas", aseveró.

En ese sentido, precisó que la Normal de Ayotzinapa empezó a ser reprimida desde 2007, al grado de ver considerablemente disminuida su matrícula. De 2007 pasó de 280 lugares a 140 en 2011, cifra con la que permanece actualmente.

Posteriormente, en entrevista con Notimex, Vidulfo Rosales dijo que "tenemos información de que confluyeron algunos grupos pidiendo poder ayudar, tener alguna incidencia dentro de la escuela, pero el comité les cerró las puertas y les señaló que era una lucha estudiantil.

"Se les dijo que no se podía interactuar con ellos, no se podía recibir ni un tipo de apoyo de esa índole", expuso, aunque indicó que si bien no se tiene claro qué tipo de apoyo ofrecían esos grupos "yo quiero pensar que era apoyo organizativo".

Rosales dijo desconocer tanto el tipo de apoyo como a los presuntos grupos insurgentes que quisieron involucrarse, ya que en ese momento él no era aún abogado de los padres de los estudiantes.

Por otra parte, confió en que la nueva investigación del caso "desde cero" sea un aliciente, ya que hay un compromiso del Gobierno Federal de "asearla, de limpiar el proceso y de retomar la investigaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes".

Valentina Batres, diputada local, agregó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos es un deuda pendiente con la que "se manchó al país".