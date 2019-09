Piden diputados a Fiscalía investigar a Tomas Zerón por caso Ayotzinapa

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó un punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que dé continuidad a las indagatorias en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por la presunta manipulación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras un largo debate, los diputados aprobaron este punto de acuerdo que busca también que dentro del ámbito de sus facultades inicie la investigación de funcionarios y jueces para deslindar responsabilidades en el caso Ayotzinapa.

En otro resolutivo, los diputados que integran este órgano legislativo, hacen un exhorto a la FGR para que reencause la investigación del caso Ayotzinapa, subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos.

También, los diputados de esta Comisión hacen un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para que a través de la Visitaduría Judicial realice una inspección exhaustiva en aquellos juzgados donde se ventilan los procesos relacionados con el caso de la desaparición de los normalistas y se verifique el estricto cumplimiento de los procedimientos.

Además de que supervise la conducta de los integrantes de estos órganos, y en su caso, presente las acusaciones administrativas o penales ante los órganos correspondientes.

Sin embargo, en este debate, el diputado federal del PRI, Enrique Ochoa Reza, manifestó su oposición a esta redacción porque se estaría violando el debido proceso y se estarían tomando atribuciones distintas a las del Legislativo.

Pero el diputado de Morena promovente, Rubén Cayetano García, se quejó de que "descafeinaron" su propuesta de resolutivos y exigió que se regresara a su propuesta original, pues en la redacción final no quedó el espíritu de su redacción y pidió no titubear.

"Todavía hay muchas resistencias a lo que planteamos, todavía hay resabios, bajo el amparo de una supuesta legalidad se resisten, se distorsiona y se simula y se amparan en supuestos argumentos legales, cuando se dice que seamos cuidadosos para que se consigne a los presuntos responsables, no afecta, es un asunto de redacción", detalló.

Y defendió Cayetano: "Nosotros no vamos aquí a dictar sentencias, ni a fincar responsabilidades, siendo que no es nuestro ámbito. y no invadimos absolutamente nada y me hago responsable si ustedes quieren de que si nosotros estamos trastocando algún principio del debido proceso, por favor, nada más piensen dónde están los 43 que eso es lo fundamental".

Además, se le agregaron otros dos resolutivos al punto de acuerdo, el cuarto es para que la Fiscalía General de la República informe a la Cámara de Diputados el desarrollo de las investigaciones, y la presidenta, Pilar Ortega dijo, que en algún momento podrían acudir funcionarios de esta dependencia para explicarlos.

También el resolutivo final, es para que la Junta de Coordinación Política, tome en cuenta este punto de acuerdo en el pronunciamiento que hará este jueves, cuando se cumplen 5 años de la desaparición de los normalistas y de que uno de los representantes de los padres de los jóvenes hablará desde la máxima tribuna del país en la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que este punto de acuerdo solamente fue aprobado por la Comisión de Justicia y tendrá que ser avalado por el pleno para que pueda ser enviado a la FGR.