Recuerdos del ayer

Uno de los jugadores emblemáticos del Campeonísimo Guadalajara es José

Efrén Villegas Rivera, mejor

conocido como “El Jamaicón’’, defensa lateral izquierdo impasable. En su carrera

enfrentó a grandes jugadores,

entre ellos a Manuel Francisco Dos Santos, mundialmente conocido como “Garrincha’’, estrella del equipo Botafogo y campeón del mundo

con Brasil en Suecia 1958 y

Chile 1962.

“El Jamaicón’’, apodo que

le impusieron por ser muy

chillón de pequeño, nació el

20 de junio de 1934 en La Experiencia, Jalisco, tierra de

grandes futbolistas, en donde

vive actualmente y tiene 85

años cumplidos. De joven fue

bordador de telas en la Fábrica Textil El Imperio de su tierra natal.

Empezó a jugar futbol a

la edad de siete años con

el entrenador Daniel “El Güero’’ Flores en la categoría Infantil, en la que fue Campeón

dos veces. En ese entonces

hubo necesidad de organizar

una “coperacha’’ para comprarle zapatos de futbol

y uniforme. En la categoría

Juvenil ganó otros dos campeonatos y asistió a tres

Campeonatos Nacionales Juveniles entre 1949 y 1951 representando a la Selección

Jalisco, de ese selectivo surgieron al futbol profesional

Alfredo “El Pistache’’ Torres,

Raúl “La Pina’’ Arellano, Salvador Reyes, Guillermo Sepúlveda, Elías Vázquez y Jesús

Mercado.

Debutó a la edad de 18

años en Primera División con

el equipo de La Piedad, dirigido por don Jesús Álvarez

en la temporada 1952-1953.

La directiva le había ofrecido

un sueldo mensual de 600

pesos, pero nunca le pagaron,

para sobrevivir vendía fotografías que tomaba Salvador

Avilán en diferentes eventos

sociales. Su

último partido con los

Reboceros

fue contra Chivas, al término

del cual fue entrevistado por

el técnico José María Casullo

para ofrecerle que jugara con

Chivas.

A la siguiente temporada, 1953-1954, se incorporó

a las filas del Guadalajara,

equipo en el que escribió parte de la historia del Campeonísimo al participar en ocho

de los 12 campeonatos conquistados hasta el momento

por Chivas, junto con Sabas

Ponce, otro jugador histórico

sobreviviente del Rebaño Sagrado. El número de títulos

de liga conseguidos por Villegas y Ponce representa el 67

por ciento de los obtenidos

por el equipo tapatío.

Los campeonatos en los

que participó el popular “Jamaicón’’ fueron en las temporadas 56-57, 58-59, 59-60,

60-61, 61-62, 63-64, 64-65

y 69-70. Además, fue Campeón de Campeones con Chivas en 1957, 1959, 1960,

1961, 1964, 1965 y 1970. Fue

también Campeón de la Copa

México en los torneos 1962-

1963 y 1969-1970.

José “El Jamaicón’’ Villegas fue seleccionado nacional

durante varios años y representó a México en el Mundial

de Suecia 1958 y Chile 1962,

en el primero de ellos surgió

el “Síndrome del Jamaicón’’,

habiendo participado en cada uno ellos en el primer partido de México, contra Suecia

y Brasil, respectivamente.

Vistió la camiseta nacional en

28 partidos, habiendo participado también con el Tricolor en Juegos Panamericanos

y en 13 eliminatorias mundialistas.

SÍNDROME IMAGINARIO

“El síndrome del Jamaicón’’ se

ha utilizado durante años para

etiquetar a los deportistas que

resienten la nostalgia y extrañan a México cuando compiten en el extranjero. Este síndrome ha sido adjudicado de

manera indebida a José “El

Jamaicón’’ Villegas, quien jugó

con el campeonísimo Chivas

durante 20 años.

Cuenta “El Jamaicón’’ Villegas que la Selección Nacional durante el Mundial de

1958 se había hospedado

fuera de Suecia, en un lugar

muy apartado, a donde una

mañana llegó el grupo de periodistas mexicanos que había ido a cubrir la entonces

Copa Jules Rimet, entre los

que se encontraba Flavio Zavala Milet (QEPD), de conocido diario deportivo de la Ciudad de México.

Don Flavio entrevistó al

“Jamaicón’’ Villegas y de manera reiterativa le preguntó si

extrañaba a México, a su familia y a los tradicionales platillos mexicanos. A todos estos cuestionamientos respondió José Villegas de manera

normal, pero en ningún momento manifestó que esto le

afectara durante su estancia

en Suecia y en su rendimiento deportivo.

Dos días después “El Jamaicón’’ Villegas quedó sorprendido con el manejo que le

dio Flavio Zavala Milet a la información proporcionada, inventando el “Síndrome del

Jamaicón’’, que en realidad no

existió, sólo en la mente del

finado periodista yucateco,

conocido como Chacmul entre los colegas capitalinos.

Zavala Milet le dio vuelo

a su imaginación e inventó el

multicitado síndrome, sin,

embargo, el jugador no se dio

por aludido y continuó con su

destacada carrera futbolística, defendiendo la camiseta

nacional durante varios años

y contribuyendo a la grandeza de Chivas en la conquista

de ocho Campeonatos de Liga, siete de Campeón de

Campeones y dos de Copa

México.

ACERCAMIENTO

Javier Barba Cortés, compañero de equipo durante ocho

años del

“Jamaicón’’

Villegas, recuerda en

su libro Memorias de un

Campeonísimo que José era

un jugador rústico, pero con

mucha calidad. Tenía una barrida excepcional, cuando se

le iba el delantero se barría

por detrás limpiamente, parecía que traía una cuchara y

sacaba el balón, el delantero

seguía corriendo, mientras él

se levantaba con todo y balón

para irse al frente. Hacía muchas acciones de este tipo en

cada partido.

“Yo lo admiraba, pero en

los entrenamientos me tocaba jugar contra él en el interescuadras, yo no sé si me daba chance, pero le hacía ver

su suerte y no se enojaba, ni

me lastimaba, ni hacia nada

en contra mía, era muy noble,

al contrario me felicitaba y

decía “bien jugado’’, recordó

Javier Barba.

Le agradezco mucho a él,

pues nunca hizo nada que me

lastimara moralmente. Le

agradezco su paciencia, porque finalmente gracias a él

tuve oportunidad de desarrollarme en el equipo internamente. Nunca hizo una acción

de mala fe para perjudicarme,

al contrario le decía al ingeniero Javier de la Torre que

me tomara en cuenta para la

alineación titular.

La historia del futbol habla muchas cosas de él, efectivamente había insinuaciones de que salía de México y

se sentía nostálgico, que no le

gustaba la comida extranjera

ni el medio ambiente y se incomodaba, pero en la cancha

no demostraba eso. Era una

persona sencilla, humilde, pero de mucho carisma, divertido y picarón, nunca lo llegué

a ver enojado, siempre andaba sonriendo.

José “El Jamaicón’’ Villegas fue un ejemplo de entrega en cada partido y una

lección permanente de lo

que debe ser un futbolista

profesional.

¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas

[email protected]