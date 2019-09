Escuchar a la ciencia

Con el paso de los años, la historiografía y los temas principales de las instituciones multilaterales como la ONU, OCDE, OEA y sus organismos consignarán el nombre y las acciones de Greta Thunberg (Suecia) como un antes y un después en los acuerdos medioambientales globales. Si el apellido Brundtland (Noruega) está totalmente ligado al desarrollo sostenible y a los múltiples acuerdos y programas en torno a ello, la crisis climática y sus acciones para enfrentarla estarán relacionados al nombre de Greta Thunberg.

Habría mucho qué decir del ejemplo de esta adolescente de dieciséis años que hace unas semanas zarpó de Europa a los Estados Unidos y, además de compartir con el planeta su ubicación diaria en el Atlántico, nutrió con su testimonio el ánimo de millones de jóvenes y la esperanza de que deben tomarse medidas ante las condiciones climáticas y ambientales del Globo.

Pero quiero destacar algo de lo que dijo en su testimonial ante el Congreso de los Estados Unidos. En su breve alocución, fue enfática con los congresistas: "Mi nombre es Greta Thunberg. No he venido a ofrecer ningún comentario preparado para esta audiencia. En lugar de eso presento mi testimonio. Este es el reporte especial sobre calentamiento global del IPCC, de 1.5 grados celcius, que fue publicado el 8 de octubre de 2018. Estoy presentando este reporte como mi testimonio porque no quiero que me escuchen a mí; quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan tras la ciencia. Y quiero que ustedes tomen acciones reales. Gracias."

En cincuenta y cinco segundos dejó constancia de su testimonio, la causa, su sueño y exigencia. Hay quienes necesitamos veinte minutos, por lo menos, para presentar un Power Point y convencer a alguien de la importancia de un tema. Solo como ejercicio: imaginen que reciben una invitación a testimoniar ante el congreso de los Estados Unidos para convencerlos de lo que sea. Y les dicen que tienen un minuto para ello. Pues bien, Greta necesitó cincuenta y cinco segundos.

¿Por qué las cosas no han cambiado? Quizá una clave está en la lógica detrás de algunas preguntas que le hicieron varios congresistas. Por ejemplo, esta:" Si estuvieras navegando a través del océano y estuvieses recogiendo basura a lo largo de la travesía, y por cada pieza de basura que recogieras estuviera un bote al lado tuyo tirando cinco piezas, ¿cómo te sentirías?" Quizá el congresista pensó que en esa analogía quien recoge la basura es su país… pero Greta, que como sabemos, navega mejor que el avezado político le respondió: "Siguiendo su lógica, entonces yo también estoy tirando mucha basura al océano. Entonces yo dejaría de tirar mi basura en el océano y le diría al otro barco que también dejara de tirar su basura en el océano". El ejemplo arrastra.

Pero, como si no hubiese sido suficiente autohumillación en la capacidad para articular un argumento lógico o una pregunta ordenada y con sustento, otro congresista, es decir, otro diputado, hizo lo que supongo consideró brillante para examinar a Greta. Le preguntó: "¿Podría explicarnos por qué es tan importante escuchar a la ciencia?" Evidentemente esta pregunta estuvo acompañada con un lenguaje corporal de lo que en el barrio se conoce como "perdonavidas", a fin de acentuar, supongo, que desde la curul se conocen con mayor claridad los límites de la ciencia. Esta vez visiblemente sorprendida por lo que acababa de escuchar, Thunberg respondió: "bueno, no veo razones por las cuales no debería de escucharse a la ciencia… es algo que todos deberíamos hacer…(la ciencia) no son críticas, o puntos de vista políticos de mis opiniones, esto es ciencia." Y el gesto final, el punto final a su respuesta fue una mueca de, "¿de verdad me hicieron esa pregunta?

Entre tanta noticia falsa, tanta capacidad de difamación, tanto discurso plagado de puntos de vista políticos disfrazados de argumentos sólidos y técnicos, tantas verdades a medias o falsedades totales vendidas con discursos redentores, pienso que, en efecto, "hay que escuchar a la ciencia". Y como el ejemplo arrastra, escuchemos a la ciencia.