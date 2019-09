Pidió a sus alumnos escribir algo gracioso; era una foto de esclavos

Una profesora de una escuela primaria en Long Island, Estados Unidos, está siendo investigada tras acusársele de pedir a sus alumnos escribir ‘algo gracioso’ usando como referencia una fotografía del esclavismo.

Darlene McCurty denunció a través de Facebook que su nieta, quien asiste a la escuela John W. Dodd, en Freeport, Nueva York, se le pidió en un ejercicio de clase escribir algo ‘divertido’ debajo de una imagen que muestra a personas esclavizadas en campos de algodón.

El distrito escolar compartió una declaración del Superintendente de las Escuelas Públicas de Freeport, Kishore Kuncham, quien dijo: "Me informaron que durante una reciente lección de estudios sociales de la Era de la Reconstrucción del octavo grado en la Escuela Intermedia JW Dodd, se informó que un miembro de la facultad había dado instrucciones para describir una tarea, y que eso fue muy molesto para algunos estudiantes y familias. El bienestar emocional y social de nuestros estudiantes es siempre nuestra máxima prioridad y tomamos muy en serio cualquier comentario insensible hecho por el personal. He ordenado que se lleve a cabo una investigación de estos reclamos de inmediato. Dado que este asunto involucra a un empleado del Distrito y es un asunto de personal, no habrá más comentarios hasta que se complete una investigación exhaustiva y una cuidadosa consideración de los hechos de este asunto".

DA.